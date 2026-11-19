Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Nghệ thuật biểu diễn hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam, Hoàng Thuỳ Linh ra mắt MV Vô Lượng Kiếp với mong muốn góp tiếng nói nghệ thuật vào tinh thần tôn vinh văn hoá, gắn kết cộng đồng và tình yêu quê hương.

Đây cũng là single thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5 của nữ ca sĩ. Tác phẩm được thực hiện dưới hình thức Music Gallery, kết hợp âm nhạc, hội họa, kỹ xảo chuyển động và những cảnh quay tái hiện không gian lễ hội, mang đến hành trình khám phá các sắc thái văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Sản phẩm âm nhạc đậm chất văn hóa dân tộc của Hoàng Thùy Linh.

Theo ê-kíp, Vô Lượng Kiếp được chuẩn bị trong 6 tháng, với sự tham gia của hơn 300 người và 4 ngày ghi hình. Tác phẩm có 43 bức tranh được các họa sĩ trẻ ở nhiều vùng miền trực tiếp vẽ bằng tay, kết hợp năm không gian lễ hội được dàn dựng công phu.

Thay vì xây dựng một MV theo cách kể chuyện thông thường, ê-kíp lựa chọn hình thức Music Gallery, đưa hội họa trở thành một phần quan trọng của ngôn ngữ hình ảnh. Những bức tranh với phong cách, nét vẽ và cách sử dụng màu sắc khác nhau được kết nối trong một dòng chảy xuyên suốt, tạo nên không gian nghệ thuật nhiều lớp.

Phần tạo hình cũng là một trong những điểm nhấn của tác phẩm. Với hơn 60 bộ trang phục, Hoàng Thùy Linh được xây dựng hình ảnh theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống, gắn với câu chuyện nhân duyên của ca khúc. Nữ nghệ sĩ mong muốn thông qua đó thể hiện tình yêu và sự trân trọng đối với vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ca khúc khai thác câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp, với những cuộc gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó và chia lìa. Từ đó, ca khúc gửi gắm thông điệp về hành trình hoàn thiện bản thân, biết trân trọng những trải nghiệm, bài học và hướng tới một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình.

Theo Hoàng Thùy Linh, tình yêu cuộc sống, mong muốn được trải nghiệm, học hỏi, mở rộng giá trị quan và sống hết mình là cảm hứng xuyên suốt tác phẩm.

Qua tác phẩm, ê-kíp muốn thể hiện sự trân trọng đối với những mối liên hệ giữa con người, cộng đồng và cội nguồn; đồng thời gợi nhắc tinh thần gắn bó, sẻ chia trong đời sống. Đây cũng là những tình cảm mà Hoàng Thùy Linh và cộng sự mong muốn gửi gắm khi thực hiện sản phẩm trong tháng hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

MV “Vô Lượng Kiếp” - Hoàng Thùy Linh

Chia sẻ về dự án, Hoàng Thùy Linh cho biết quá trình thực hiện giúp cô có thêm cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, nữ ca sĩ càng mong muốn được biết thêm những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, lễ hội và bức tranh.

“Trong tháng của văn hóa và tinh thần đại đoàn kết, tôi cùng những người bạn trẻ rón rén góp vào một tác phẩm bằng tất cả sự say mê và lòng trân trọng. Qua sản phẩm, tôi muốn gửi một lời mời rằng những cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước mình, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về những nét đẹp nơi các bạn đang sinh sống, những điều các bạn yêu và tự hào về quê hương. Chúng tôi mong được lắng nghe, được học hỏi và được cùng các bạn tiếp nối tình yêu ấy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Thông qua sản phẩm, giọng ca sinh năm 1988 cũng mong muốn góp thêm một tiếng nói nghệ thuật vào hoạt động tôn vinh văn hóa Việt Nam, khơi mở sự quan tâm, tìm hiểu và chia sẻ về bản sắc của các cộng đồng dân tộc. Tác phẩm cũng thể hiện kỳ vọng về một Việt Nam vững vàng trong bản sắc, tiếp tục phát triển và hướng tới tương lai bình an, thịnh vượng.