Hoàng Thùy Linh đón tin vui ở tuổi 38 sau nhiều năm làm nghề

Mới đây, Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện công bố giải thưởng diễn ra ở TP.HCM. Nữ ca sĩ lựa chọn áo dài truyền thống, ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, trang nhã. Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh được nhiều người nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm trong cả nhan sắc lẫn phong thái.

Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh được nhiều người nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm trong cả nhan sắc lẫn phong thái.

Đáng chú ý, tại sự kiện, Hoàng Thùy Linh còn đón nhận tin vui khi chính thức được công bố là người đồng hành cùng giải thưởng năm nay. Đây được xem là dấu mốc ý nghĩa đối với nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt khi cô luôn dành tình yêu và sự quan tâm cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trước vai trò mới, Hoàng Thùy Linh không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng tình yêu dành cho văn hóa dân gian đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là nghệ sĩ đoàn văn công, Hoàng Thùy Linh sớm có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật truyền thống thông qua những chuyến lưu diễn cùng gia đình.

Theo chân cha mẹ đến nhiều vùng miền, cô dần quen thuộc với tiếng đàn bầu, âm thanh của các nhạc cụ dân tộc cùng những điệu múa dân gian. Những ký ức tuổi thơ ấy trở thành nền tảng quan trọng, góp phần hình thành tình yêu văn hóa Việt trong nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Trước vai trò mới, Hoàng Thùy Linh không giấu được sự xúc động.

Không chỉ đảm nhận vai trò đồng hành cùng giải thưởng, Hoàng Thùy Linh còn tham gia loạt phim tài liệu về lễ hội tại Việt Nam. Nữ ca sĩ tiết lộ đã trực tiếp đến nhiều địa phương, tham dự các lễ hội truyền thống và lắng nghe câu chuyện từ những người đang gìn giữ các nghi lễ, phong tục lâu đời.

Có thể nói, tin vui lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Hoàng Thùy Linh. Sau nhiều năm làm nghề, nữ ca sĩ không chỉ tạo dấu ấn bằng những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại mà còn có thêm cơ hội góp sức vào hành trình lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Ở tuổi 38, việc tiếp tục được tin tưởng trao cho vai trò mới cũng cho thấy Hoàng Thùy Linh đang từng bước mở rộng hành trình nghệ thuật, hướng đến những hoạt động mang ý nghĩa lâu dài thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm giải trí.

Hoàng Thùy Linh đang từng bước mở rộng hành trình nghệ thuật.