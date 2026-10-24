Hoàng Thùy Linh đến xem concert BIGBANG, công khai tình cảm dành cho một thành viên

Ngày 24/10, BIGBANG chính thức mở màn hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam, với hàng chục nghìn khán giả được kỳ vọng sẽ góp mặt để thưởng thức những màn trình diễn của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc.

Ngay từ trước giờ diễn, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại khu vực sân vận động để check-in, hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuẩn bị cho đêm nhạc. Không khí háo hức bao trùm địa điểm tổ chức khi khán giả chờ đợi cơ hội gặp lại G-Dragon, Taeyang và Daesung trên sân khấu. Với những người đã theo dõi BIGBANG trong nhiều năm, concert lần này không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là dịp sống lại những ký ức gắn liền với các bản hit từng làm nên tên tuổi của nhóm.

Đáng chú ý, sức hút của concert không chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ mà còn lan tỏa đến nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trước giờ G, một số sao Việt có động thái cho thấy sự quan tâm và mong muốn góp mặt tại đêm nhạc. Trong đó, Hoàng Thùy Linh là cái tên nhận được sự chú ý khi hé lộ hành trình đến sân vận động Mỹ Đình để ủng hộ thần tượng.

Cụ thể, trong phần broadcast trên nền tảng Instagram cá nhân, Hoàng Thùy Linh đăng tải những hình ảnh đời thường, cho thấy cô đang di chuyển đến địa điểm tổ chức concert. Tuy nhiên, chi tiết khiến người hâm mộ thích thú hơn cả chính là món phụ kiện được nữ ca sĩ cài trên đầu, với dòng chữ "GD" - cách viết tắt quen thuộc của G-Dragon.

Hình ảnh này nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong câu chuyện bên lề concert BIGBANG. Thay vì chỉ đơn thuần chia sẻ việc tham dự một sự kiện âm nhạc lớn, Hoàng Thùy Linh còn để lộ dấu hiệu cho thấy cô dành sự yêu mến đặc biệt cho trưởng nhóm BIGBANG.

Động thái của Hoàng Thùy Linh cũng không hoàn toàn bất ngờ với những người theo dõi cô trên mạng xã hội. Trên Instagram cá nhân, G-Dragon là một trong những nghệ sĩ Kpop mà nữ ca sĩ nhấn nút theo dõi. Việc cô xuất hiện với phụ kiện mang dòng chữ GD trước thềm concert càng khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời khơi gợi sự tò mò về tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho nam thần tượng nổi tiếng.

G-Dragon từ lâu đã là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đáng kể của Kpop. Không chỉ được biết đến với vai trò trưởng nhóm BIGBANG, anh còn xây dựng dấu ấn cá nhân trong âm nhạc và thời trang. Phong cách biểu diễn, cá tính nghệ thuật cùng sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng giúp G-Dragon sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Với Hoàng Thùy Linh, việc quan tâm đến concert BIGBANG cũng cho thấy sức lan tỏa của nhóm nhạc Hàn Quốc đối với khán giả Việt, kể cả những nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng trong thị trường âm nhạc. Những khoảnh khắc như vậy góp phần tạo nên bầu không khí sôi động bên lề một sự kiện quốc tế, nơi người hâm mộ và nghệ sĩ cùng chia sẻ sự háo hức dành cho thần tượng.

Hiện tại, BIGBANG đang tiến hành soundcheck, chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội. Theo lịch trình được công bố, nhóm tổ chức concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai ngày 24 và 25/10, mỗi đêm dự kiến bắt đầu lúc 19h30.

Sau hai đêm diễn tại Việt Nam, chuyến lưu diễn của BIGBANG dự kiến tiếp tục đến Sydney (Australia) vào ngày 31/10. Trong lúc người hâm mộ đang đếm ngược đến giờ thưởng thức những màn trình diễn được mong đợi, động thái của Hoàng Thùy Linh trở thành một trong những câu chuyện bên lề đáng chú ý trước concert của nhóm nhạc đình đám này.