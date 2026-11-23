Sự ra mắt của Vô Lượng Kiếp tiếp tục khẳng định khả năng khai thác chất liệu văn hóa Việt của Hoàng Thùy Linh, đồng thời gợi ra một câu hỏi đáng chú ý: Liệu nữ ca sĩ có thực sự cần Hồ Hoài Anh để tạo nên những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng?

Sau khi phát hành, Vô Lượng Kiếp nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận nhờ quy mô sản xuất hoành tráng, cách khai thác chiều sâu văn hóa và những lớp âm thanh mang đậm màu sắc tâm linh. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí, ca khúc cho thấy Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi tham vọng xây dựng thế giới âm nhạc giàu bản sắc, nơi các yếu tố truyền thống được đặt trong cấu trúc hiện đại.

Hoàng Thùy Linh gây sốc với MV Vô Lượng Kiếp cực kỳ hoành tráng.

Đáng chú ý, Vô Lượng Kiếp gần đây được khán giả đặt cạnh Tứ phủ, ca khúc từng được Hồ Hoài Anh phổ nhạc từ thơ của Nguyễn Khắc Ngân Vi. Sự liên tưởng này xuất phát từ việc cả hai tác phẩm đều khai thác những chất liệu gắn với tín ngưỡng, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là cách xây dựng phần cao trào bằng những âm thanh mang màu sắc tụng niệm, tạo cảm giác huyền bí và cuốn hút.

Khán giả so sánh phần tụng kinh trong 2 ca khúc Vô Lượng Kiếp và Tứ Phủ.

Trong Tứ phủ, Hồ Hoài Anh từng tạo dấu ấn với phần thể hiện mang tính thử nghiệm, kết hợp lối đọc rap cùng cách nhả chữ, luyến láy gợi liên tưởng đến hát văn, trên nền phối khí điện tử. Sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và EDM tạo nên một không gian vừa đương đại, vừa phảng phất tính linh thiêng.

Phần lời trong ca khúc lấy cảm hứng từ tích Cô Bơ, gợi câu chuyện về một người phụ nữ mang nặng nỗi chờ đợi, tình duyên trắc trở và sự cô đơn trước lời hẹn không thành. Chính cách chuyển hóa câu chuyện tín ngưỡng thành cảm xúc âm nhạc đã khiến phân đoạn này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của Tứ phủ.

Hồ Hoài Anh chính là người phổ nhạc kiêm thể hiện phần tụng kinh trong Tứ Phủ.

Trong khi đó, Vô Lượng Kiếp lựa chọn một hướng tiếp cận khác. Hoàng Thùy Linh đưa câu chú Om Mani Padme Hum vào cao trào, được thể hiện qua giọng nam trầm bí ẩn. Câu chú gắn với tinh thần từ bi, trí tuệ và hành trình hướng đến sự giác ngộ trong Phật giáo, tạo nên một lớp ý nghĩa vượt ra ngoài sự phô diễn âm thanh.

Nếu phần tụng niệm trong Tứ phủ gây ấn tượng bởi cách xử lý táo bạo, đậm dấu ấn cá nhân của Hồ Hoài Anh, thì Vô Lượng Kiếp vẫn tạo được sức hút riêng dù không có sự tham gia của nam nhạc sĩ. Phân đoạn này không bị lép vế, mà góp phần hoàn thiện bầu không khí huyền nhiệm, đưa người nghe vào thế giới nghệ thuật được Hoàng Thùy Linh xây dựng.

Trong Vô Lượng Kiếp, câu tụng kinh Om Mani Padme Hum cũng gây ấn tượng mạnh mẽ không kém.

Từng có không ít khán giả tiếc nuối khi Hồ Hoài Anh không xuất hiện trong dự án mới, nhất là khi Hoàng Thùy Linh tái hợp với những cộng sự từng góp phần tạo nên thành công của Tứ phủ. Tuy nhiên, những phản hồi tích cực dành cho Vô Lượng Kiếp phần nào cho thấy nữ ca sĩ không nhất thiết phải phụ thuộc vào một cộng sự cụ thể để duy trì phong độ sáng tạo.

Có lẽ, điều đáng giá nhất sau Vô Lượng Kiếp không nằm ở việc ai vắng mặt, mà ở cách Hoàng Thùy Linh tiếp tục chứng minh khả năng định hình một bản sắc âm nhạc riêng. Việc từng hợp tác với Hồ Hoài Anh có thể là một dấu mốc quan trọng, nhưng không đồng nghĩa mọi thành công sau đó đều cần sự hiện diện của nam nhạc sĩ.

Hoàng Thùy Linh vẫn giữ được phong độ dù nói lời chia tay với Hồ Hoài Anh trong các dự án gần đây.

Nếu Tứ phủ từng là một bước tiến đáng nhớ trong hành trình đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng, thì Vô Lượng Kiếp đang cho thấy Hoàng Thùy Linh vẫn có thể tiếp tục hành trình ấy bằng những lựa chọn mới. Và ở thời điểm hiện tại, có lẽ cô đã đúng khi bước tiếp mà không cần níu giữ một công thức hợp tác từng thành công.