Hoàng Thùy Linh công khai tình cảm với nam ca sĩ nổi tiếng showbiz

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh mới đây thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng tải đoạn clip thể hiện vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Thầy Dùi vừa ra mắt. Trong đoạn clip được chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với trang phục giản dị, thoải mái thực hiện những động tác vũ đạo theo giai điệu ca khúc mới. Tuy nhiên, điều nhanh chóng lọt vào mắt khán giả lại không nằm ở màn thể hiện của nữ ca sĩ mà là chiếc bờm cài tóc hình vương miện màu vàng.

Đáng chú ý, trên chiếc bờm có in hai ký tự "GD" màu đen. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi đây cũng chính là cách viết tắt tên của G-Dragon, nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Hàn Quốc và là thủ lĩnh nhóm nhạc BIGBANG.

Hoàng Thùy Linh gây thích thú khi thực hiện vũ đạo ca khúc Thầy Dùi.

Không ít khán giả nhanh chóng nhận ra sự liên quan giữa món phụ kiện và thần tượng K-pop đình đám. Việc Hoàng Thùy Linh lựa chọn chiếc bờm mang ký tự tên G-Dragon khi đăng tải đoạn clip quảng bá ca khúc mới cũng khiến người hâm mộ thích thú, đặc biệt khi đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai thể hiện sự yêu mến dành cho nam nghệ sĩ.

Trước đó, Hoàng Thùy Linh từng chia sẻ khoảnh khắc tham dự concert của BIGBANG tại Hà Nội trên trang cá nhân. Trong dịp này, nữ ca sĩ tiếp tục sử dụng chiếc bờm cài tóc có in ký tự "GD", thể hiện sự hào hứng khi được trực tiếp hòa mình vào không khí của sự kiện âm nhạc có sự góp mặt của nhóm nhạc đình đám.

Đáng chú ý hơn, trên tài khoản Instagram cá nhân, G-Dragon cũng là nam ca sĩ duy nhất mà Hoàng Thùy Linh theo dõi. Những chi tiết này phần nào cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giọng ca See Tình dành cho trưởng nhóm BIGBANG, đồng thời hé lộ một khía cạnh gần gũi hơn của nữ nghệ sĩ phía sau hình ảnh một ca sĩ có phong cách âm nhạc và biểu diễn riêng biệt.

Hoàng Thùy Linh công khai tình cảm đặc biệt dành cho G-Dragon.

Trong làng giải trí, việc nghệ sĩ yêu thích và dành sự ngưỡng mộ cho những đồng nghiệp quốc tế không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, với Hoàng Thùy Linh, sự yêu mến dành cho G-Dragon được thể hiện qua nhiều khoảnh khắc cụ thể, từ việc trực tiếp tham dự concert BIGBANG đến những món phụ kiện mang dấu ấn thần tượng.

Ở một góc độ khác, sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh tại concert BIGBANG cũng cho thấy sức ảnh hưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc đối với khán giả Việt Nam. Sức hút ấy không chỉ được thể hiện qua sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ mà còn lan tỏa đến những nghệ sĩ đã có vị trí nhất định trong thị trường âm nhạc trong nước.

Không riêng Hoàng Thùy Linh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng rất hâm mộ G-Dragon.

Những khoảnh khắc đời thường như vậy góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống giải trí, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đôi khi trở nên gần gũi hơn khi cùng chia sẻ tình yêu dành cho âm nhạc. Với Hoàng Thùy Linh, chiếc bờm nhỏ mang ký tự "GD" không chỉ là một phụ kiện tạo điểm nhấn mà còn trở thành chi tiết thú vị, khiến khán giả thêm tò mò về sự yêu mến cô dành cho G-Dragon.