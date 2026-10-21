Hoàng Thùy Linh công khai lời hạnh phúc

Sau khi MV Thầy Dùi đánh dấu màn tái xuất trong năm 2026 nhận được sự quan tâm của khán giả, Hoàng Thùy Linh tiếp tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường của dự án. Đằng sau những thước phim mang màu sắc dân gian đương đại là quá trình chuẩn bị công phu, cùng sự tham gia của 315 thành viên ê-kíp và quy mô dàn dựng được đầu tư như một bộ phim điện ảnh.

MV Thầy Dùi đánh dấu màn tái xuất của Hoàng Thùy Linh trong năm 2026.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh đã "xả kho" loạt hình ảnh hậu trường MV Thầy Dùi, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì tình cảm và sự ủng hộ dành cho sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ cho biết những ngày qua, cô nhận được nhiều video người hâm mộ thực hiện các điệu nhảy theo ca khúc và chia sẻ trên mạng xã hội.

"Linh rất hạnh phúc khi được mọi người yêu thương và ủng hộ", nữ ca sĩ bày tỏ. Cô cũng tiết lộ đã đọc và theo dõi từng lời góp ý, động viên từ khán giả, đồng thời mong mọi người tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực đến nhau.

Bên cạnh niềm vui trước sự hưởng ứng của người hâm mộ, Hoàng Thùy Linh dành sự trân trọng cho những người đứng sau thành công của sản phẩm. Theo cô, loạt hình ảnh hậu trường vừa được công bố là thành quả của rất nhiều thành viên trong ê-kíp. Sự yêu thương và đón nhận từ khán giả cũng khiến những nỗ lực ấy trở nên ý nghĩa hơn.

Hoàng Thùy Linh cho biết những ngày qua, cô nhận được nhiều video người hâm mộ thực hiện các điệu nhảy theo ca khúc và chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ ê-kíp, Thầy Dùi là một trong những dự án hình ảnh được Hoàng Thùy Linh đầu tư công phu nhất tính đến hiện tại. Riêng quá trình phát triển kịch bản đã kéo dài hai tháng, bắt đầu từ những đề bài sáng tạo do nữ ca sĩ đưa ra.

Để xây dựng thế giới nghệ thuật cho MV, ê-kíp phải nghiên cứu và kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và tâm lý học. Những chất liệu dân gian quen thuộc qua đó được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh đương đại, vừa hướng đến tính giải trí, vừa gửi gắm những suy ngẫm về con người, thiên nhiên và khát vọng hòa bình.

Quy mô sản xuất cũng là một trong những điểm đáng chú ý của dự án. Có tới 315 thành viên tham gia quá trình ghi hình, cùng nhau hiện thực hóa những ý tưởng đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận chuyên môn. Các đại cảnh và mô hình tạo hình khổng lồ, từ chú lừa đến những bức tượng đất, đặt ra yêu cầu cao về không gian trường quay, thiết kế mỹ thuật và kỹ xảo CGI.

Thầy Dùi là một trong những dự án hình ảnh được Hoàng Thùy Linh đầu tư công phu nhất tính đến hiện tại.

Không chỉ dừng lại ở bối cảnh, phần phục trang cũng góp phần định hình diện mạo riêng cho Thầy Dùi. Những cảm hứng văn hóa truyền thống được kết hợp với tư duy thời trang đương đại, tạo nên sự khác biệt giữa các nhân vật và không gian xuất hiện trong MV. Sự kết hợp giữa mỹ thuật, phục trang và kỹ xảo giúp thế giới hình ảnh của tác phẩm có thêm chiều sâu, đồng thời tạo điều kiện để những ý tưởng sáng tạo được thể hiện một cách trọn vẹn.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, chính sự phức tạp của dự án cùng những yêu cầu khắt khe trong quá trình thực hiện đã trở thành động lực để mỗi thành viên không ngừng sáng tạo, chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất.

Với Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh tiếp tục cho thấy sự quan tâm đến việc khai thác chất liệu văn hóa trong âm nhạc và hình ảnh.

Với Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh tiếp tục cho thấy sự quan tâm đến việc khai thác chất liệu văn hóa trong âm nhạc và hình ảnh. Đây cũng là hướng đi đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nữ ca sĩ trong Vpop, qua những sản phẩm kết hợp âm hưởng dân gian với tư duy sản xuất hiện đại.

Tuy nhiên, phía sau phần hình ảnh được đầu tư quy mô, điều đáng chú ý còn nằm ở thông điệp mà tác phẩm hướng đến. Theo ê-kíp, Thầy Dùi không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn đặt ra những suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cũng như khát vọng về hòa bình và sự thấu hiểu.

Sự tham gia của hàng trăm thành viên cho thấy một sản phẩm âm nhạc có thể là kết quả của quá trình lao động tập thể, trong đó mỗi bộ phận đều góp phần tạo nên tổng thể cuối cùng. Tinh thần đoàn kết, yêu thương và thấu hiểu cũng là những giá trị mà Hoàng Thùy Linh mong muốn gửi gắm thông qua dự án.

Tinh thần đoàn kết, yêu thương và thấu hiểu cũng là những giá trị mà Hoàng Thùy Linh mong muốn gửi gắm thông qua dự án.

Việc nữ ca sĩ công bố loạt ảnh hậu trường vào thời điểm MV nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ vì thế không đơn thuần là dịp nhìn lại quá trình ghi hình. Đây còn là cơ hội để khán giả hiểu hơn về công sức của những người đứng sau tác phẩm, từ khâu xây dựng ý tưởng, thiết kế bối cảnh đến phục trang và kỹ xảo.

Sau màn tái xuất với Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh một lần nữa đặt dấu ấn cá nhân vào một dự án chú trọng yếu tố văn hóa và tính sáng tạo trong hình ảnh. Với nữ ca sĩ, sự đón nhận của khán giả cùng nỗ lực của cả ê-kíp chính là điều khiến hành trình thực hiện sản phẩm trở nên ý nghĩa.

Sau màn tái xuất với Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh một lần nữa đặt dấu ấn cá nhân vào một dự án chú trọng yếu tố văn hóa và tính sáng tạo trong hình ảnh.