Hoàng Thùy Linh bất ngờ tái hợp người cộng sự từng làm nên loạt hit

Mới đây, Hoàng Thùy Linh tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố poster cho ca khúc mới mang tên Vô Lượng Kiếp. Đây là sản phẩm thứ hai của nữ ca sĩ trong năm 2026, sau MV Thầy Dùi phát hành hồi tháng 10. Đáng chú ý, dự án đánh dấu màn tái hợp với producer Triple D, đồng thời có sự tham gia sáng tác của Khắc Hưng và phần thơ do Ngân Vi thể hiện.

Vô Lượng Kiếp dự kiến ra mắt vào ngày 18/11/2026. Ca khúc có phần sáng tác của Hoàng Thùy Linh và Khắc Hưng, trong khi TRIPLED đảm nhận phần phối khí. Sự góp mặt của những cộng sự quen thuộc khiến khán giả tò mò về màu sắc âm nhạc mà nữ ca sĩ sẽ lựa chọn trong lần trở lại này.

Đặc biệt, việc Triple D tiếp tục đồng hành trong dự án nhận được nhiều sự chú ý. Đây là cái tên từng góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc của Hoàng Thùy Linh qua những sản phẩm trước đó. Sự kết hợp giữa tư duy sản xuất của nam producer và định hướng nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ tạo nên một sản phẩm đáng chú ý.

Poster chính thức của "Vô lượng kiếp" (Nguồn: Hoàng Thùy Linh)

Một chi tiết khác khiến Vô Lượng Kiếp trở nên đáng chờ đợi là sự xuất hiện của Ngân Vi với vai trò thể hiện phần thơ. Việc đưa chất liệu thơ ca vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng gợi nhắc đến cách Hoàng Thùy Linh từng khai thác văn hóa truyền thống trong các dự án trước đây, tiêu biểu như Bánh Trôi Nước. Tuy nhiên, với tên gọi giàu tính gợi mở, Vô Lượng Kiếp cũng đặt ra câu hỏi về câu chuyện và thông điệp mà nữ ca sĩ muốn truyền tải.

Trước đó, vào tháng 10, Hoàng Thùy Linh phát hành Thầy Dùi, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau khoảng thời gian tương đối im ắng trên đường đua âm nhạc. Ca khúc gây chú ý khi khai thác chất liệu dân gian, thành ngữ và tục ngữ để tạo nên màu sắc châm biếm. Cách tiếp cận này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của nữ ca sĩ đối với văn hóa Việt, đồng thời đặt những chất liệu quen thuộc trong một không gian âm nhạc hiện đại.

Không dừng lại ở hai sản phẩm đơn lẻ, Hoàng Thùy Linh còn xác nhận sẽ phát hành album phòng thu thứ năm trong tháng 11/2026. Thông tin được nữ ca sĩ công bố vào ngày 6/11, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Vì vậy, Thầy Dùi và Vô Lượng Kiếp được kỳ vọng sẽ là những mảnh ghép quan trọng trong dự án âm nhạc mới này.

Hoàng Thùy Linh trở lại với "Thầy Dùi" (Nguồn: Hoàng Thùy Linh)

Nếu Thầy Dùi gây chú ý bởi màu sắc trào phúng và cách khai thác chất liệu dân gian, Vô Lượng Kiếp lại khiến khán giả tò mò ngay từ tên gọi. Sự khác biệt trong cách đặt vấn đề và đội ngũ cộng sự tham gia sản xuất có thể mở ra những hướng tiếp cận đa dạng hơn cho album sắp tới. Dẫu vậy, diện mạo tổng thể của dự án vẫn cần chờ những thông tin chính thức tiếp theo từ nữ ca sĩ.

Nhìn lại hành trình âm nhạc, Hoàng Thùy Linh từng tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Bánh Trôi Nước, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già và See Tình. Điểm đáng chú ý trong các sản phẩm này là cách cô kết hợp âm nhạc đương đại với những chất liệu văn hóa quen thuộc, từ văn học, văn hóa dân gian đến hình ảnh và biểu tượng truyền thống.

Âm nhạc của Hoàng Thùy Linh vẫn giữ âm hưởng dân gian rõ nét (Nguồn: Hoàng Thùy Linh)

Hai album HOÀNG và LINK cũng góp phần định hình rõ nét thế giới nghệ thuật mà nữ ca sĩ theo đuổi. Đặc biệt, LINK phát hành năm 2022 từng đánh dấu một giai đoạn sáng tạo đáng chú ý, với những thử nghiệm trong âm nhạc và cách kết nối các chất liệu văn hóa. Sau khoảng 4 năm, việc chuẩn bị ra mắt album phòng thu thứ năm khiến người hâm mộ càng có thêm lý do để chờ đợi.

Màn tái hợp với Triple D trong Vô Lượng Kiếp vì thế càng khiến khán giả tò mò về định hướng âm nhạc tiếp theo của Hoàng Thùy Linh. Liệu nữ ca sĩ sẽ tiếp tục phát huy bản sắc nghệ thuật đã tạo dựng hay mang đến những thử nghiệm mới? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi ca khúc chính thức ra mắt vào ngày 18/11.