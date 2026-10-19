Hoàng Thùy đính chính, liên quan Victoria's Secret

Hoàng Thùy là một trong những người mẫu Việt được chú ý nhờ chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Sau nhiều năm hoạt động trong làng thời trang, người đẹp vẫn duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường.

Mới đây, Hoàng Thùy thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc sải bước trên sàn diễn thời trang. Trong những khung hình được chia sẻ, nữ người mẫu gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, thần thái tự tin và những bước catwalk dứt khoát. Đôi chân dài trứ danh cùng khả năng làm chủ sân khấu tiếp tục trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh của cô.

Hoàng Thùy chia sẻ hình ảnh ấn tượng trên sàn diễn thời trang.

Đáng chú ý, Hoàng Thùy đính kèm dòng chú thích: "Welcome back to Victoria's Secret fashion show. Chờ đón show diễn".

Chia sẻ của Hoàng Thùy nhanh chóng khiến một bộ phận khán giả chú ý, đồng thời làm dấy lên sự quan tâm về khả năng nữ người mẫu xuất hiện tại sự kiện thời trang nội y đình đám của Mỹ.

Tuy nhiên, sau đó, Hoàng Thùy đã lên tiếng đính chính để làm rõ ý nghĩa bài đăng. Cô cho biết bản thân chỉ đang háo hức chờ đón show diễn Victoria's Secret, thay vì thông báo sẽ trực tiếp tham gia trình diễn. Nữ người mẫu chia sẻ: "Thùy đăng bài chờ show thôi. Cám ơn mọi người đã chúc mừng nhưng giấc mơ còn đang dở dang".

Lời đính chính của Hoàng Thùy nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc, thần thái và phong cách trình diễn của chân dài sinh năm 1992.

Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ mong muốn Hoàng Thùy có thêm cơ hội trở lại với những sàn diễn thời trang trong và ngoài nước. Với hình thể phù hợp với nghề người mẫu cùng kinh nghiệm trình diễn nhiều năm, cô vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn trong sự nghiệp.

Khán giả kỳ vọng Hoàng Thùy sẽ tiếp tục xuất hiện, tạo dấu ấn ở nhiều sàn diễn thời trang trong và ngoài nước.

Hoàng Thùy sinh năm 1992, được biết đến rộng rãi sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu vào năm 2011. Thành tích này mở ra cơ hội để người đẹp bước vào làng thời trang chuyên nghiệp, từng bước xây dựng tên tuổi bằng phong cách trình diễn cá tính và hình thể nổi bật.

Sau khi tạo dấu ấn tại thị trường trong nước, Hoàng Thùy tiếp tục theo đuổi mục tiêu hoạt động ở môi trường quốc tế. Cô từng tham gia các hoạt động thời trang tại nước ngoài, thử sức với những yêu cầu khắt khe của nghề người mẫu và cho thấy mong muốn mở rộng giới hạn sự nghiệp. Hành trình này cũng góp phần định hình hình ảnh một chân dài có cá tính mạnh, không ngại đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Hoàng Thùy còn được công chúng biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2017, cô giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thành tích này giúp người đẹp có thêm cơ hội xuất hiện trước công chúng ở nhiều vai trò khác nhau. Đến năm 2019, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe và lọt vào Top 20 chung cuộc.

Sau những dấu mốc đáng chú ý, Hoàng Thùy vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội thông qua hình ảnh thời trang, các hoạt động cá nhân và những chia sẻ về công việc. Cô thường lựa chọn trang phục tôn dáng, thể hiện phong cách hiện đại, đồng thời giữ hình ảnh gắn liền với sàn diễn và nghề người mẫu.

Hoàng Thùy được nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút.