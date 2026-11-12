Hoàng Thị Bảo Trâm giành cú đúp HCV tại Giải Đông Nam Á
Nữ Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đã thi đấu xuất sắc, giành 2 HCV ở nội dung cờ Chớp và cờ Nhanh tại Giải vô địch cờ Vua Đông Nam Á mở rộng 2026, diễn ra tại Philippines.
Cụ thể, ở nội dung cờ Chớp nữ, kỳ thủ sinh năm 1987 giành 8 điểm sau 9 ván đấu theo hệ Thụy Sỹ, qua đó cán đích ở vị trí số 1. Tiếp nối thành công, Bảo Trâm bước vào nội dung cờ Nhanh với thành tích 6 thắng 1 hòa qua 7 ván đấu, đạt 6,5 điểm để giành thêm 1 HCV.
Cùng với Bảo Trâm, ở bảng nữ nội dung cờ Nhanh, Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng và kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh cùng đạt 5,5 điểm sau 7 ván, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm chung cuộc.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoang-thi-bao-tram-gianh-cu-dup-hcv-tai-giai-dong-nam-a-post360882.html