Hoàng Thị Ánh Tuyết bị truy tìm

Đối tượng Hoàng Thị Ánh Tuyết. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Hoàng Thị Ánh Tuyết hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Hoàng Thị Ánh Tuyết.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Hoàng Thị Ánh Tuyết ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 098.747.7765), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.