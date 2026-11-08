Hoàng Nguyên Thanh vô địch Marathon Di sản Hà Nội 2026

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 khép lại sau ba ngày diễn ra nhiều hoạt động thể thao và cộng đồng. Ngày thi đấu chính thức 8/11 ghi nhận những cuộc tranh tài ở bốn cự ly dành cho người lớn, gồm marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Các vận động viên được trải nghiệm cung đường chạy qua nhiều địa danh, không gian di sản đặc trưng của Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.

Ở nội dung marathon nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 30 phút 13 giây, giành chức vô địch mùa giải 2026.

Trong khi đó, vận động viên người Kenya Agnes Katunge Mutune giành ngôi vô địch marathon nữ với thành tích 2 giờ 48 phút 20 giây.

Tại cự ly bán marathon (21,0975km), Nguyễn Trung Cường về nhất nội dung nam với thời gian 1 giờ 11 phút 4 giây. Đoàn Thu Hằng giành chiến thắng ở nội dung nữ với thành tích 1 giờ 24 phút 26 giây.

Ở cự ly 10km, Nguyễn Hoàng Thịnh giành giải nhất nam với thời gian 33 phút 8 giây, trong khi Ly Ngọc Hà đứng đầu nội dung nữ với thành tích 41 phút 1 giây.

Tại cự ly 5km, Đồng Minh Hải vô địch nam với thời gian 17 phút 22 giây; Giàng Thị Lan giành giải nhất nữ với thành tích 20 phút 16 giây.

Các vận động viên xuất phát. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Cúp Doanh nghiệp lần đầu được tổ chức cũng xác định đội vô địch là GREENFEED Việt Nam. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa”, mùa giải năm nay không chỉ tạo sân chơi cho cộng đồng chạy bộ mà còn hướng tới các hoạt động xã hội và bảo vệ sức khỏe.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ tiền tài trợ từ chương trình The Leaders Run sẽ được dành cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình “Trao giày cũ - Nhận niềm vui” cũng tiếp nhận gần 500 đôi giày để làm sạch, trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, giải tiếp tục phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) triển khai thông điệp “Giải chạy không thuốc lá - Vì một Hà Nội xanh”, khuyến khích người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng tránh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Các vận động viên chạy qua những cung đường đẹp của Thủ đô. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh: “Giải chạy không chỉ là nơi các vận động viên chinh phục những cự ly mà còn là dịp để cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc lá vì một cuộc sống khỏe mạnh”.

Về công tác tổ chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, cho biết giải tiếp tục hoàn thiện các điều kiện vận hành theo định hướng quốc tế. Công tác an ninh, điều tiết giao thông và chăm sóc y tế được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan chức năng và Bệnh viện Bạch Mai.

Là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, Marathon Di sản Hà Nội đồng thời tham gia hệ thống xếp hạng theo nhóm tuổi của Abbott World Marathon Majors.

Với sự góp mặt của đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế, giải tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, khuyến khích rèn luyện thể chất và quảng bá hình ảnh Hà Nội thông qua các hoạt động thể thao gắn với di sản văn hóa.