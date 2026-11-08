Hoàng Nguyên Thanh vô địch Marathon Di sản Hà Nội 2026

Không khí sôi động trên những cung đường chạy của Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Giải đấu năm nay thu hút gần 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, góp phần tạo nên không khí sôi động trên những cung đường chạy kết nối các địa danh, không gian di sản đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu về mùa giải, PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Việt Nam), đơn vị sở hữu giải và thành viên Ban tổ chức cho biết, năm 2026 đánh dấu mùa thứ ba sự kiện mang tên Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội. Qua từng năm, công tác tổ chức tiếp tục được hoàn thiện theo định hướng chuyên nghiệp, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế của World Athletics.

Để bảo đảm an toàn cho vận động viên, Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh và hỗ trợ y tế. Bệnh viện Bạch Mai đảm nhiệm vai trò bảo trợ y tế chính thức, tham gia chăm sóc sức khỏe và ứng phó với các tình huống phát sinh trên đường chạy.

PGS.TS. Nguyễn Trí cũng gửi lời cảm ơn người dân Thủ đô đã đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ công tác tổ chức, góp phần mang đến trải nghiệm thuận lợi cho các vận động viên, du khách.

Ở góc độ sức khỏe cộng đồng, TS.BS. Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhấn mạnh: “Giải chạy không chỉ là nơi các vận động viên chinh phục những cự ly mà còn là dịp để cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc lá vì một cuộc sống khỏe mạnh”.

Thông điệp “Giải chạy không thuốc lá – Vì một Hà Nội xanh” tiếp tục được lan tỏa tại mùa giải năm nay, hướng tới nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời khuyến khích lối sống tích cực, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải còn triển khai các chương trình cộng đồng. Gần 500 đôi giày đã được tiếp nhận thông qua chương trình “Trao giày cũ – Nhận niềm vui” để làm sạch, trao tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ tiền tài trợ từ The Leaders Run cũng được dành cho các hoạt động cộng đồng.

Đáng chú ý, đây là giải thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu và là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải có thể được sử dụng để xét chuẩn tham dự các giải marathon lớn trên thế giới theo quy định của từng giải.

Lễ vinh danh và trao giải cho các vận động viên xuất sắc

Về kết quả chuyên môn, ở cự ly marathon 42,195km, Hoàng Nguyên Thanh giành ngôi vô địch nam với thành tích 2 giờ 30 phút 13 giây. Vận động viên Kenya Agnes Katunge Mutune đứng đầu nội dung nữ với thời gian 2 giờ 48 phút 20 giây.

Tại cự ly bán marathon 21,0975km, Nguyễn Trung Cường về nhất nam với thành tích 1 giờ 11 phút 04 giây; Đoàn Thu Hằng dẫn đầu nữ với 1 giờ 24 phút 26 giây.

Ở cự ly 10km, Nguyễn Hoàng Thịnh giành giải Nhất nam với 33 phút 08 giây, còn Ly Ngọc Hà vô địch nữ với 41 phút 01 giây. Cự ly 5km chứng kiến Đồng Minh Hải về nhất nam sau 17 phút 22 giây và Giàng Thị Lan dẫn đầu nữ với 20 phút 16 giây.

Với quy mô quốc tế cùng những kết quả chuyên môn đáng chú ý, Marathon Di sản Hà Nội 2026 tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, quảng bá hình ảnh Thủ đô và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao vì sức khỏe cộng đồng.