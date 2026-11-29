Hàng ngàn vận động viên và người chạy đồng hành tại giải Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Đại sứ giải Hoàng Nguyên Thanh giành chức vô địch marathon nam cự ly 42km với thành tích 2h33'39 và chia sẻ niềm vui với gia đình nhỏ ngay sau khi cán đích Ảnh: Huy Anh

Đại sứ giải Hoàng Thị Ngọc Hoa vô địch cự ly 42km với thành tích 2h58'39. Ảnh: Huy Anh

Cụ thể, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (số đeo 42177) giành chức vô địch marathon nam cự ly 42km với thành tích 2h33'39. Ở nội dung full marathon nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa (số đeo 42139) vô địch với thành tích 2h58'39.

Tại cự ly bán marathon (21km), vận động viên Dương Minh Hùng (số đeo 21391) giành chức vô địch nam với thành tích 1h9'28. Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (số đeo 21392) xuất sắc về nhất với thành tích 1h19'56.

Chia sẻ sau khi về đích, Hoàng Nguyên Thanh cho biết anh rất hài lòng với thành tích đạt được tại giải năm nay. Nam vận động viên xem kết quả này là món quà dành tặng người thân, gia đình và người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ mình.

Hoàng Nguyên Thanh cũng chia sẻ, dù liên tục có lịch tập luyện và thi đấu tại nhiều giải trong nước lẫn quốc tế, anh luôn hướng về gia đình nhỏ, nơi có vợ và con nhỏ dõi theo từng bước chạy. Chính tình yêu thương và sự động viên của gia đình là nguồn động lực để anh không ngừng nỗ lực rèn luyện, chinh phục những thành tích mới.