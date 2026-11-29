Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục vô địch Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026
(ĐN) - Sáng 29-11, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai diễn ra tại phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia với 5 cự ly thi đấu 42km, 21km, 10km, 5km và 2km dành cho trẻ em. Ở nội dung được mong chờ nhất - full marathon (42km), 2 đại sứ của giải là Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành ngôi vô địch ở 2 nội dung nam và nữ.
Cụ thể, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (số đeo 42177) giành chức vô địch marathon nam cự ly 42km với thành tích 2h33'39. Ở nội dung full marathon nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa (số đeo 42139) vô địch với thành tích 2h58'39.
Tại cự ly bán marathon (21km), vận động viên Dương Minh Hùng (số đeo 21391) giành chức vô địch nam với thành tích 1h9'28. Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ (số đeo 21392) xuất sắc về nhất với thành tích 1h19'56.
Chia sẻ sau khi về đích, Hoàng Nguyên Thanh cho biết anh rất hài lòng với thành tích đạt được tại giải năm nay. Nam vận động viên xem kết quả này là món quà dành tặng người thân, gia đình và người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ mình.
Hoàng Nguyên Thanh cũng chia sẻ, dù liên tục có lịch tập luyện và thi đấu tại nhiều giải trong nước lẫn quốc tế, anh luôn hướng về gia đình nhỏ, nơi có vợ và con nhỏ dõi theo từng bước chạy. Chính tình yêu thương và sự động viên của gia đình là nguồn động lực để anh không ngừng nỗ lực rèn luyện, chinh phục những thành tích mới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/hoang-nguyen-thanh-va-hoang-thi-ngoc-hoa-tiep-tuc-vo-dich-giai-dong-nai-marathon-truong-tuoi-group-lan-thu-iii-nam-2026-183301.html