Hai nội dung việt dã leo núi thuộc môn Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại khu vực núi Bà Rá (Đồng Nai). Ảnh: BTC

Đáng chú ý, với kết quả này, cả Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ đều hoàn tất cú đúp Huy chương vàng cá nhân tại Đại hội năm nay, sau khi cùng đăng quang nội dung marathon tại Giải vô địch quốc gia Báo Tiền Phong lần thứ 67 tổ chức ở Nha Trang (Khánh Hòa) hồi tháng 3.

Trên cung đường dốc dài 7,7km dành cho nam, Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi duy trì vị trí dẫn đầu từ đầu đến cuối cuộc đua, cán đích với thời gian 34 phút 25 giây, giành Huy chương vàng. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp chân chạy chủ nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch và là lần thứ 11 anh đăng quang tại đường chạy leo núi Bà Rá.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Dương Minh Hùng (Quân đội) với 35 phút 03 giây, giành Huy chương bạc và Lê Đình Tường (Gia Lai) với 35 phút 47 giây, nhận Huy chương đồng.

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục chứng tỏ sức bền và bản lĩnh trên cự ly 5,4km. Trải qua màn cạnh tranh quyết liệt với Lê Thị Hà (Thành phố Hồ Chí Minh), chân chạy Gia Lai cán đích đầu tiên với thành tích 30 phút 16 giây, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Lê Thị Hà giành Huy chương bạc, trong khi Hoàng Thị Ngọc Hoa (thành phố Đồng Nai) về thứ ba với 32 phút 48 giây, nhận Huy chương đồng.

Cuộc tranh tài năm nay quy tụ 35 vận động viên (21 nam, 14 nữ) đến từ 9 đơn vị, gồm Quân đội nhân dân, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lai Châu và chủ nhà thành phố Đồng Nai. Địa hình dốc và nhiều thử thách của núi Bà Rá tiếp tục là bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực, sức bền và ý chí của các vận động viên.

Đánh giá về công tác tổ chức, ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức cho biết, địa hình đặc thù của núi Bà Rá tạo nên thử thách riêng cho các vận động viên. Việc đăng cai sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm một lần cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch đến đông đảo người dân và du khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh, an toàn y tế và phối hợp tổ chức. Qua đó, giải đấu góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời lan tỏa tinh thần của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Khép lại hai nội dung việt dã leo núi, môn Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ tiếp tục tranh tài 48 nội dung trong sân và đi bộ ngoài đường tại sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), bắt đầu từ ngày 24-11, với sự góp mặt của 34 đoàn thể thao tỉnh, thành, ngành trên cả nước.