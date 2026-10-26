Hoàng Nguyên Thanh: Đặt mục tiêu vừa sức, chuẩn bị tốt để về đích

Ngoài vai trò đại sứ, Thanh sẽ đồng hành hướng dẫn tập luyện, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu cùng với các runner mới trước khi giải đấu diễn ra. Ảnh Trương Hiện

Được biết đến với tấm HCV marathon SEA Games 31 và chuỗi bảy lần liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon từ năm 2020 đến 2026, Hoàng Nguyên Thanh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho các giải chạy trên quê hương. Anh cho biết mình háo hức chờ ngày hội, mong được gặp gỡ runner địa phương và vận động viên từ nhiều nơi.

Ở mùa giải lần thứ I năm 2023 tại Phước Long, Thanh vô địch cự ly 42km nam chuyên nghiệp với thành tích 2 giờ 33 phút 44 giây. Năm 2024 diễn ra tại Đồng Xoài, anh tiếp tục về nhất cự ly này với thành tích 2 giờ 33 phút 19 giây, nhanh hơn mùa đầu 25 giây.

Đại sứ Hoàng Nguyên Thanh và dấu ấn 2 mùa giải 2023: Vô địch cự ly 42km nam chuyên nghiệp với thành tích 2 giờ 33 phút 44 giây 2024: Vô địch cự ly 42km nam chuyên nghiệp với thành tích 2 giờ 33 phút 19 giây

*Đây là lần thứ ba anh đồng hành với giải chạy trên quê hương và trên cương vị đại sứ giải, cảm xúc của anh ra sao?

-Thanh rất vui và tự hào khi là người con quê hương Đồng Nai, được vinh dự góp mặt lần thứ ba tại giải. Thanh háo hức, mong chờ giải đấu bắt đầu và được chào đón các runner đến từ mọi miền Tổ quốc và đặc biệt là các runner mới của địa phương.

*Anh muốn nhắn gửi điều gì đến những người yêu thích marathon đang chuẩn bị tham gia giải?

-Thanh đã thi đấu ở khắp mọi miền Tổ quốc và nhận được tình cảm rất tuyệt vời từ mọi người. Khi đến với giải, mọi người hãy chuẩn bị nền tảng thể lực thật tốt để chinh phục cung đường đẹp của mùa giải năm nay. Và hãy đặt mục tiêu vừa sức với bản thân để hoàn thành đường chạy và có kết quả tốt nhất.

*Giải thu hút cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào. Anh nhìn nhận điều đó như thế nào?

- Thanh rất vui khi quê nhà thu hút được nhiều vận động viên phong trào, đặc biệt là vận động viên chuyên nghiệp của quốc gia. Đây là giải đấu có tính cạnh tranh cao. Bản thân Thanh cũng có cơ hội cọ xát với những vận động viên đẳng cấp, góp phần tạo nên sự sôi nổi và tính chuyên nghiệp cho giải năm nay.

Thanh hy vọng những mùa giải sau sẽ thu hút thêm nhiều vận động viên đẳng cấp, vận động viên phong trào trong nước và quốc tế. Với Thanh, sự hiện diện của nhiều nhóm runner tạo nên không khí cạnh tranh, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu cho cộng đồng chạy bộ.

Giữa sắc xanh của rừng, mỗi bước chạy là hành trình rèn luyện ý chí và chinh phục giới hạn của bản thân. Ảnh Trương Hiện

*Theo anh, giải chạy góp phần quảng bá quê hương Đồng Nai như thế nào?

-Thanh rất vui khi được lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương mình thông qua giải. Thanh đã gửi lời mời đến nhiều bạn bè ở mọi miền Tổ quốc về với mùa giải năm nay. Thanh tư hào vì mình là người con của quê hương Đồng Nai - Người dân rất mến khách, yêu thích chạy bộ. Thanh xin được chào đón các runner đến với giải.

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ 3 năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Thời gian: Ngày 28 và 29 -11 -2026 Địa điểm: Quảng trường phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Cự ly: Kids Run 2km, đồng hành 3km và 5km, 10km, 21km, 42km.

*Anh có ấn tượng gì với cung đường chạy, đặc biệt là cự ly 42km?

-Thanh đánh giá cung đường rất tuyệt đẹp và thú vị. Runner được chạy quanh lòng hồ Suối Cam, tạo cảm giác mát mẻ, trong lành; đồng thời đi qua một đoạn rừng cao su xanh mướt và dừng chân qua các dấu móc lịch sử của địa phương.

Từ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đến lời khuyên dành cho runner mới, thông điệp của Hoàng Nguyên Thanh vẫn hướng về một mục tiêu thiết thực: chuẩn bị tốt, chọn đích đến phù hợp và tận hưởng hành trình chinh phục của chính mình.

Đại sứ Hoàng Nguyên Thanh cùng vận động viên nữ của CLB Rnnner Bình Phước chek in chụp hình lưu niệm sau buổi tập luyện. Ảnh Minh Huệ

*Cảm ơn anh!