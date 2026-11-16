Hoàng Mèo trước khi bị bắt

Trước khi vướng vào vụ án liên quan đến phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, nghệ sĩ Hoàng Mèo từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Đáng chú ý, nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ đồng, từ Lật Mặt: Nhà Có Khách, Bố Già đến Nhà Bà Nữ và Bộ Tứ Báo Thủ.

Theo thống kê doanh thu phòng vé của 6 bộ phim điện ảnh có sự tham gia của Hoàng Mèo, tổng doanh thu các tác phẩm này đạt khoảng 1.563,5 tỷ đồng. Đây là con số cộng gộp doanh thu của những bộ phim anh từng góp mặt, không phải thu nhập cá nhân của nam nghệ sĩ.

Diễn viên Hoàng Mèo từng góp mặt trong loạt dự án ăn khách phòng vé Việt.

Cụ thể, năm 2019, Hoàng Mèo xuất hiện trong Lật Mặt 4: Nhà Có Khách với vai Phương, trợ lý trong nhóm bạn của Huân. Tác phẩm của đạo diễn Lý Hải đạt doanh thu khoảng 117,5 tỷ đồng. Cùng năm, anh tham gia Chị Mười Ba: Phần Kết Thập Tam Muội, đảm nhận vai Hoàng Hí Hửng, một thành viên thuộc phe An Cư Nghĩa Đoàn. Bộ phim thu về khoảng 62 tỷ đồng.

Đến năm 2021, Hoàng Mèo góp mặt trong Bố Già với vai Tư Phú. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn tạo nên cơn sốt phòng vé, đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất trong danh sách những bộ phim nam diễn viên từng tham gia.

Năm 2023, Hoàng Mèo tiếp tục xuất hiện trong Nhà Bà Nữ, đảm nhận vai người hàng xóm của bà Nữ. Tác phẩm tiếp tục mang về thành tích phòng vé ấn tượng với khoảng 475 tỷ đồng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong số 6 dự án được thống kê.

Diễn viên Hoàng Mèo.

Riêng năm 2025, nam diễn viên góp mặt trong hai dự án điện ảnh ăn khách. Ở Quỷ Nhập Tràng, anh đảm nhận vai ông Hoàng, bộ phim đạt doanh thu khoảng 150 tỷ đồng. Tiếp đó, Bộ Tứ Báo Thủ với vai diễn người bạn của Dượng Bốn cũng mang về khoảng 332 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng 6 tác phẩm kể trên, tổng doanh thu phòng vé đã vượt mốc 1.500 tỷ đồng. Dù phần lớn không đảm nhận vai chính, Hoàng Mèo vẫn có cơ hội xuất hiện trong những dự án điện ảnh được đông đảo khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam nghệ sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 11/2026. Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Mèo cùng một số người liên quan trong vụ án của Nguyễn Tuấn Hiệp, tức Hiệp Đen.

Diễn viên Hoàng Mèo bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 13/11/2026.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hoàng Mèo tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc hành động Huy Bến xe, sản phẩm bị xác định có nội dung bạo lực, cổ súy hình ảnh giang hồ trên không gian mạng. Nam nghệ sĩ bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Từ một diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Hoàng Mèo hiện đối diện biến cố lớn trong sự nghiệp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.