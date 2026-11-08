Hoàng Liệt hướng về vùng cao biên giới

Nghĩa tình Thủ đô đến với vùng cao biên giới

Lý Quốc là xã miền núi biên giới phía Đông tỉnh Cao Bằng, có địa hình đồi núi phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã có 18 xóm với gần 6.000 nhân khẩu, trong đó 8 xóm biên giới. Dù đã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn về giao thông, sinh kế và điều kiện sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Đoàn công tác thăm hỏi và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn. Ảnh: TC

Chia sẻ về điều kiện thực tế của địa phương, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lý Quốc cho biết, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là các hộ nghèo, gia đình ở vùng xa trung tâm. Địa hình đồi núi, giao thông chưa thuận lợi, cùng những tác động của thiên tai, mưa lũ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trong điều kiện đó, sự quan tâm, hỗ trợ từ các địa phương, tổ chức, cá nhân có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí Nông Quốc Tuấn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Liệt đối với xã Lý Quốc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, những công trình dân sinh, phần quà dành cho học sinh giúp cải thiện một phần điều kiện sinh hoạt, học tập, đồng thời động viên người dân và các em nhỏ nỗ lực vượt qua khó khăn.

Với mong muốn chung tay hỗ trợ đồng bào vùng cao, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt dẫn đầu đoàn công tác đến xã Lý Quốc tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2026.

Đây là hoạt động hưởng ứng Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” do Thành đoàn Hà Nội triển khai, được Đảng ủy phường Hoàng Liệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt là đầu mối triển khai, kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Với tổng kinh phí 150 triệu đồng, chương trình nhận được sự đóng góp của Đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, các nhà trường, chi đoàn, chi hội Chữ thập đỏ cùng nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Nhà sách Tân Việt đã trao tặng nhiều phần quà và đồ chơi thiết thực cho Trường Mầm non Lý Quốc. Ảnh: TA

Những công trình, phần quà mang ý nghĩa thiết thực

Điểm nhấn của chương trình là công trình “Chung tay xây dựng con đường quê hương” tại xóm Đồng Tâm, xã Lý Quốc. Công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vận chuyển nông sản và giao thương của người dân.

Đối với địa bàn miền núi, nơi giao thông còn nhiều trở ngại, việc cải thiện đường dân sinh không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại mà còn góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với công trình giao thông, đoàn công tác trao tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Lý Quốc và 3 suất quà cho học sinh Trường THPT Bằng Ca. Nhiều đồ dùng học tập, chăn ấm cũng được gửi tới các em, góp phần động viên học sinh vùng cao trong mùa đông.

Dịp này, Nhà sách Tân Việt trao tặng đồ dùng, đồ chơi cho Trường Mầm non Lý Quốc, bổ sung điều kiện học tập, vui chơi cho trẻ em.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đến thăm, động viên và trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị đồng hành.

“Đoàn thanh niên phường, Đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Trường Mầm non Anh Việt cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã tích cực đồng hành cùng các hoạt động của địa phương hướng về Cao Bằng. Hoạt động này đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của người dân Thủ đô với các vùng đồng bào biên giới đang gặp nhiều khó khăn”, đồng chí Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2026 tập trung vào các hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất, học tập và đời sống tại địa bàn biên giới. Qua đó, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Hoàng Liệt có dịp tham gia các hoạt động tình nguyện hướng về vùng khó khăn.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai công trình giao thông và trao quà cho các đối tượng thụ hưởng cũng thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền, tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Những công trình, phần quà từ phường Hoàng Liệt gửi tới xã Lý Quốc là hoạt động cụ thể trong việc tăng cường kết nối giữa các địa phương, hướng sự quan tâm của người dân Thủ đô tới đồng bào vùng biên giới còn nhiều khó khăn.