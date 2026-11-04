Hoàng Huy báo lãi tăng hơn chục lần, nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 3.078 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, từ ngày 1/4 đến 30/9/2026, doanh thu thuần của Hoàng Huy đạt hơn 2.409 tỷ đồng, tăng 227,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 1.097 tỷ đồng, tăng 442,1%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 175,46 tỷ đồng, tăng 129,9%. Chi phí bán hàng tăng 58,7%, lên 107,27 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,8%, còn 40,17 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.129 tỷ đồng, tăng 650,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 914,29 tỷ đồng, tăng 712,2% so với mức 112,57 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 663,14 tỷ đồng, tăng 749,2%; phần lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt hơn 251,15 tỷ đồng.

Riêng quý II niên độ tài chính 2026-2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), doanh thu thuần của Hoàng Huy đạt hơn 1.958 tỷ đồng, tăng 466% so với mức 345,98 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 956,3 tỷ đồng, tăng gần 969%. Lợi nhuận trước thuế đạt 928,5 tỷ đồng, tăng hơn 12,7 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 750,54 tỷ đồng, tăng 1.232% so với cùng kỳ.

Phối cảnh dự án Hoàng Huy New City - II

Hàng tồn kho bất động sản vượt 14.630 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho kinh doanh bất động sản của Hoàng Huy đạt hơn 14.630 tỷ đồng, tăng 31,6% so với mức hơn 11.115 tỷ đồng đầu niên độ, tương đương tăng hơn 3.515 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đạt hơn 13.528 tỷ đồng, tăng 33,7%; thành phẩm bất động sản đạt hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Hoàng Huy New City - II là dự án có giá trị chi phí dở dang lớn nhất, với hơn 7.390 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu niên độ. Dự án Hoàng Huy Green River ghi nhận hơn 2.557 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Đáng chú ý, dự án 150 Tô Hiệu ghi nhận hơn 1.677 tỷ đồng chi phí dở dang, trong khi đầu niên độ chỉ hơn 4,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết dự án đang trong quá trình triển khai thi công, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng.

Theo báo cáo, các dự án Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Green River và Hoàng Huy New City - II đang được triển khai thi công. Một số hạng mục đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 3.078 tỷ đồng

Trái ngược với mức tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hoàng Huy âm hơn 3.078 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 1.559 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng khiến dòng tiền bị hút hơn 3.653 tỷ đồng, cao gấp khoảng 4,2 lần mức 871 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng tăng 319,5%.

Các khoản phải trả giảm hơn 692,9 tỷ đồng, trái ngược với mức tăng hơn 2.843 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động đạt hơn 978 tỷ đồng, tăng 818,7%.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương hơn 2.419 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm gần 2.514 tỷ đồng cùng kỳ. Trong kỳ, tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ đạt hơn 4.730 tỷ đồng, tăng 89,2%; tiền chi cho vay và mua công cụ nợ đạt hơn 2.492 tỷ đồng, giảm 34,4%.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt dương hơn 2.246 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp thu hơn 2.004 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và hơn 606 tỷ đồng từ đi vay.

Tổng hợp ba hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 658,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 1.292 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tiền và tương đương tiền của Hoàng Huy còn hơn 1.035 tỷ đồng, giảm 59,6% so với mức hơn 2.560 tỷ đồng đầu niên độ.

Như vậy, dù lợi nhuận sau thuế tăng hơn 7 lần trong 6 tháng đầu niên độ, dòng tiền kinh doanh của Hoàng Huy lại đảo chiều âm mạnh. Hàng tồn kho bất động sản tăng hơn 3.515 tỷ đồng là một trong những yếu tố đáng chú ý trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.