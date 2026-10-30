Hoàng Huy báo lãi tăng 13 lần, rót 3.000 tỷ đồng vào hai dự án mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Hoàng Huy Group

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, HoSE: TCH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm tài chính 2026 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), với doanh thu thuần đạt 1.958 tỷ đồng, gấp 5,7 lần mức 346 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước (YoY).

Trừ đi giá vốn bán hàng hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 956 tỷ đồng, gấp 10,7 lần YoY.

Trong kỳ, TCH còn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 74,7 tỷ đồng, tăng 86% YoY.

Ngược chiều, chi phí bán hàng tăng từ 31,6 tỷ đồng lên 77 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% YoY, còn 21,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính không đáng kể, chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả, Hoàng Huy Group báo lãi sau thuế đạt gần 751 tỷ đồng, gấp 13 lần so với mức 56 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình kết quả kinh doanh, Hoàng Huy Group cho biết nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 tăng mạnh là côn ty bắt đầu bàn giao sản phẩm tại dự án trọng điểm Khu đô thị mới Hoàng Huy New City - II cho khách hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026 (từ ngày 1/4 đến 30/9/2026), Hoàng Huy Group ghi nhận doanh thu thuần 2.409 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 914 tỷ đồng, gấp 8 lần YoY.

Năm tài chính 2026, TCH đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,5 lần và gần 8 lần kết quả của năm trước. Như vậy sau nửa chặng đường, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận.

Hàng tồn kho tăng mạnh, không vay nợ

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hoàng Huy Group đạt 22.217 tỷ đồng, tăng 376 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm tài chính (1/4/2026). Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị ròng 15.258 tỷ đồng, tăng 3.654 tỷ đồng và chiếm khoảng 68,7% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho của Hoàng Huy chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. Trong đó, dự án Hoàng Huy New City – II có giá trị tồn kho lớn nhất, đạt 7.390 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tiếp đến là dự án Hoàng Huy Green River với 2.558 tỷ đồng, tăng 194 tỷ đồng; dự án Hoàng Huy Commerce - Tòa H2 ghi nhận 555,5 tỷ đồng, tăng gần 43 tỷ đồng.

Ngoài các dự án cũ trên, Hoàng Huy còn tích cực triển khai 2 dự án mới, với tổng chi phí hơn 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm tài chính. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 ghi nhận 1.329 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ chưa phát sinh. Dự án 150 Tô Hiệu có giá trị tồn kho 1.678 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 4,4 tỷ đồng đầu kỳ.

Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Tháng 5/2026, CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc - công ty con gián tiếp của TCH - trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án này với giá 1.300 tỷ đồng. Khu đất này bổ sung thêm quỹ dự án của Hoàng Huy tại Thủy Nguyên, nơi doanh nghiệp đã có New City II và Green River.

Về dự án 150 Tô Hiệu, ngày 12/8/2026, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định giao hơn 16.177 m2 đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại đây cho TCH thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.179 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 998 căn hộ

Ngược chiều với hàng tồn kho, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm từ 1.694 tỷ đồng đầu kỳ xuống 1.035 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 4.228 tỷ đồng xuống 2.203 tỷ đồng. Tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tại cuối tháng 9 đạt hơn 3.200 tỷ đồng, giảm gần 2.700 tỷ đồng so với đầu năm tài chính.

Trong cơ cấu nguồn vốn của Hoàng Huy, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9/2026 ở mức 6.937 tỷ đồng, giảm 538 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó phần lớn là người mua trả tiền trước ngắn hạn. với gần 5.600 tỷ đồng, giảm hơn 525 tỷ đồng sau 6 tháng. Công ty không có vay nợ tài chính.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH kết phiên 30/10 ở mốc 11.850 đồng/cp, giảm 2,9% so với kết phiên trước. Cùng xu hướng nhóm bất động sản, mã điều chỉnh mạnh kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, với mức giảm gần 50%, từ vùng giá hơn 21.000 đồng/cp.