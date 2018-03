Người phụ nữ hoảng hốt phát hiện hàng xóm chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ.

Chiều 22-3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong một kiốt khóa cửa nằm trên địa bàn phường Tân Bình.

Theo người thuê cùng khu trọ, vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, một người phụ nữ trong khu trọ đem quần áo ra khu vực phía sau nhà để phơi. Khi đi ngang qua kiốt sát chỗ mình ở thì bàng hoàng nhìn thấy ông Nguyễn Văn Kỳ Trung (49 tuổi) đã tử vong với tư thế treo cổ bên trong.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VH

Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình, Công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đều có mặt để điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, bên ngoài kiốt khóa cửa.

Hàng xóm cho hay ông Trung sống cùng vợ tại kiốt trên. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau do ông Trung nợ nần tiền bạc của nhiều người. Cách đây khoảng hai ngày, người vợ bỏ đi, đến hôm nay thì hàng xóm phát hiện ông Trung đã chết.

VŨ HỘI