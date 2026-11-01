Hoằng Hóa học và làm theo Bác, khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Hội viên cựu chiến binh thôn Hoằng Phúc, xã Hoằng Hóa hỗ trợ ngày công xây mới tường rào cho các hộ tự nguyện hiến đất làm đường.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Chi ủy, Ban cán sự thôn Hoằng Phúc xác định phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các công trình vì cộng đồng.

Ông Trần Xuân Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Hoằng Phúc, cho biết: “Trước đây, nhiều tuyến đường trong thôn chỉ rộng khoảng 3m, gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương. Khi chủ trương mở rộng mặt đường lên 5m được triển khai, chi bộ đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực, lâu dài của công trình. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên tiên phong hiến đất, trực tiếp đến từng hộ trao đổi, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng”.

Từ tinh thần nêu gương và cách làm dân chủ, phong trào hiến đất mở đường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Dọc hai tuyến đường ĐH-HH-17 và Bút Sơn 4, có 22/22 hộ tự nguyện hiến trên 200m2 đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ trợ để mở rộng đường, trị giá 2,5 tỷ đồng. Người dân trong thôn và con em xa quê đóng góp trên 300 triệu đồng hỗ trợ ngày công, xây dựng lại tường rào, chỉnh trang cảnh quan.

Bà Trịnh Thị Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Hóa cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 107-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ xã xác định đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Người trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Trọng tâm cốt lõi là phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu qua ba tiêu chí: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới; đạo đức công vụ; tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân. Đồng thời, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện. Cùng với đó, Đảng ủy xã chú trọng gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình XDNTM. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.

Cụ thể hóa chủ trương, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề sát thực tiễn, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM ngay trong năm 2026. Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa thành các tiêu chí rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và các phong trào thi đua sôi nổi tại cơ sở. Nổi bật là mô hình “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” được duy trì nền nếp tại 23/23 thôn. Hằng tuần, các tổ chức đoàn thể cùng Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh 64,3km đường làng, ngõ xóm; vận động xã hội hóa bổ sung 850 thùng rác công cộng và chăm sóc 13km đường hoa, cây xanh ven đường. Toàn xã đã vận động người dân tự nguyện hiến 7.000m2 đất mở rộng các tuyến giao thông liên thôn, liên xã.

Cùng với chỉnh trang hạ tầng, việc học và làm theo Bác còn được thể hiện rõ nét qua tinh thần cần cù lao động, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng của người dân địa phương. Toàn xã hiện phát triển 4,6ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao với các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, trồng dưa Kim Hoàng hậu, nho sữa; duy trì hiệu quả 3ha chuyên canh rau an toàn VietGAP tại thôn Đằng Xá. Song song với đó, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là làng nghề mộc truyền thống, tiếp tục được củng cố và mở rộng quy mô, tạo việc làm tại chỗ với nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Kinh tế nông thôn khởi sắc đã nâng thu nhập bình quân đầu người của Hoằng Hóa ước đạt 92 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,15%. Qua rà soát, đối chiếu, xã Hoằng Hóa đã cơ bản hoàn thành 100% chỉ tiêu XDNTM đề ra, tạo tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2026.