Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son chạy đua hồi phục

Theo kết quả kiểm tra, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước và dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục.

Bộ ba Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên (lần lượt từ trái sang phải). Ảnh: VFF

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, cần tối thiểu 1 tháng điều trị. Tuy nhiên, do đã có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian hồi phục của Hoàng Hên có thể kéo dài hơn. Tiền đạo này sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này dính chấn thương cơ đùi phía sau trong trận gặp Philippines ngày 26.9 và được dự báo cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, VFF đã đồng ý để anh trở về điều trị tại CLB từ ngày 28.9, thuận tiện cho sinh hoạt và quá trình phục hồi.

Những ca chấn thương liên tiếp phần nào ảnh hưởng đến lực lượng đội tuyển Việt Nam sau một giải đấu có mật độ thi đấu dày.

Với mục tiêu hướng tới VCK Asian Cup 2027, khả năng phục hồi của các trụ cột sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

VFF cho biết sẽ phối hợp cùng các CLB chủ quản để theo dõi sát quá trình điều trị, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các tuyển thủ sớm trở lại sân cỏ.