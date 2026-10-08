Hoàng Hên đối mặt nguy cơ lỡ hẹn Asian Cup 2027

Sự vắng mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ là tổn thất không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam

Sau khi chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá lại kỹ lưỡng tình trạng chấn thương. Theo thông báo mới nhất từ CLB Hà Nội vào sáng 8.10, cầu thủ sinh năm 1994 cần khoảng 3 tháng để điều trị và hoàn tất quá trình hồi phục.

Trước đó, vào ngày 7.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái và dự kiến cần tối thiểu một tháng để bình phục.

Tuy nhiên, chấn thương thực tế phức tạp hơn nhiều do tiền vệ này đã gặp vấn đề ở đầu gối từ trước, khiến quá trình điều trị kéo dài hơn dự kiến.

Chấn thương này xuất hiện trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển Việt Nam trước Pakistan tại vòng bảng hôm 2.10, khiến anh phải lỡ hẹn với trận tranh HCĐ gặp Malaysia.

Với thời gian dự kiến hồi phục khoảng 3 tháng, Hoàng Hên có thể phải ngồi ngoài đến đầu tháng 1.2027. Điều này đồng nghĩa với việc anh đứng trước nguy cơ lớn không kịp bình phục để cùng đội tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027 - giải đấu khởi tranh từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại Saudi Arabia.

Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 21.12.2026, lên đường sang Qatar tập huấn ngày 1.1.2027 và đá giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5.1 trước khi bước vào các trận đấu vòng bảng gặp UAE (10.1), Hàn Quốc (15.1) và Yemen (20.1).

Ngay cả khi hồi phục đúng hạn, khoảng thời gian quá gấp gáp khiến cơ hội góp mặt của tiền vệ này trở nên rất mong manh.

Sự vắng mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ là tổn thất cho HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi hàng công tuyển Việt Nam còn đối mặt với án treo giò của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở hai trận đầu vòng bảng.

Bên cạnh Hoàng Hên, danh sách chấn thương còn có Nguyễn Xuân Son (dự kiến nghỉ 8 tuần) và Nguyễn Tài Lộc (nghỉ khoảng 3 tuần), đặt ra bài toán lực lượng không nhỏ cho ban huấn luyện đội tuyển.