Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự mình điều khiển tiêm kích Gripen

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn ngày 8/10 tới thăm căn cứ Không đoàn 7 tại huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani, để theo dõi Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen do Thụy Điển chế tạo.

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra trước chuyến bay, Hoàng hậu Suthida điều khiển chiếc tiêm kích ra đường băng và cất cánh.

Sau khi bà hạ cánh an toàn, Quốc vương Maha tặng hoa và trao phù hiệu thêu chỉ vàng Huân chương Gripen. Đây là phù hiệu dành cho các phi công Thái Lan đã hoàn thành chuyến bay trên dòng tiêm kích này.

Truyền thông Thái Lan cho biết Hoàng hậu Suthida đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của không quân để chuẩn bị cho sự kiện.

Từ tháng 8, bà lưu trú dài ngày tại tỉnh Surat Thani nhằm luyện tập trên thiết bị mô phỏng buồng lái.

Hoàng hậu Suthida đã tích lũy gần 1.200 giờ bay trên nhiều loại máy bay, từ phi cơ huấn luyện đến máy bay chở khách Boeing 737.

Trước khi được phép bay đơn trên tiêm kích Gripen, bà hoàn thành 10 giờ 13 phút bay trên phiên bản JAS 39D hai chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn của phi công huấn luyện.

Tiêm kích JAS 39 Gripen do tập đoàn Saab của Thụy Điển phát triển, có thiết kế một động cơ và được đưa vào biên chế từ năm 1996.

Khoảng 300 chiếc đã được xuất xưởng, phục vụ trong lực lượng vũ trang của 7 quốc gia.

Thái Lan đã tiếp nhận 12 tiêm kích Gripen C/D, hiện còn 11 chiếc trong biên chế sau vụ một chiếc JAS 39C rơi hồi tháng 1/2017.

Tháng 8/2025, nước này đặt mua thêm 4 chiếc Gripen E/F. Saab dự kiến bắt đầu bàn giao lô máy bay mới từ năm 2030.