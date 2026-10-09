Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay
Hoàng hậu Thái Lan Suthida đã hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen một chỗ ngồi tại tỉnh Surat Thani, dưới sự chứng kiến của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn. Sau chuyến bay, Hoàng hậu được Nhà Vua tặng hoa và trao phù hiệu vàng Gripen, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình tích lũy gần 1.200 giờ bay trên nhiều loại máy bay.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hoang-hau-thai-lan-lan-dau-tu-lai-tiem-kich-gripen-sau-gan-1200-gio-bay-post1392810.html