Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.