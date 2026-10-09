Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu sau gần 1.200 giờ bay

Sau hơn 1.188 giờ bay trên nhiều loại máy bay, Hoàng hậu Thái Lan Suthida lần đầu tự điều khiển tiêm kích Gripen một chỗ ngồi. Nhà vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp chứng kiến và trao hoa, gắn phù hiệu danh dự chúc mừng Hoàng hậu.

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