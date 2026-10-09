Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay

Vào lúc 10 giờ 06 phút ngày 8/10, Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã có chuyến thăm riêng tới Căn cứ Không quân của Không đoàn số 7 (Wing 7), huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani, để chứng kiến Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay huấn luyện một mình đầu tiên trên máy bay chiến đấu Gripen, được Không quân Hoàng gia Thái Lan định danh là máy bay chiến đấu Type 20.

Theo báo The Nation, Hoàng hậu Suthida đã đón Nhà Vua Maha Vajiralongkorn cùng với Đại tướng Không quân Seksan Kantha, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan; Đại tá Không quân Pasin Sombattawee, Chỉ huy trưởng Không đoàn số 7; và các quan chức cấp cao.

Sau đó, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đến tòa nhà dành cho các hoạt động của Hoàng gia tại Không đoàn số 7 để nghe báo cáo về kế hoạch bay của Hoàng hậu.

Tiếp đó, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn tới khu nhà chứa máy bay để quan sát Hoàng hậu thực hiện các bước kiểm tra trước chuyến bay trên tiêm kích JAS 39C Gripen một chỗ ngồi.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, Hoàng hậu Suthida điều khiển máy bay tiêm kích JAS 39C Gripen lăn ra đường băng số 22 để cất cánh.

Nhà Vua Maha Vajiralongkorn đã trực tiếp chứng kiến tiêm kích Gripen cất cánh và hạ cánh theo đúng kế hoạch huấn luyện bay một mình của Hoàng hậu Suthida.

Sau khi hoàn thành chuyến bay, Hoàng hậu Suthida bước ra khỏi máy bay và được Nhà Vua Maha Vajiralongkorn trao tặng một bó hoa để chúc mừng, động viên.

Nhà Vua Maha Vajiralongkorn cũng trao tặng Hoàng hậu Suthida phù hiệu vàng Gripen Order Golden Patch và trực tiếp gắn phù hiệu này cho bà.

Xem video Hoàng hậu Suthida máy bay tiêm kích JAS 39C Gripen. Nguồn: Royal World Thailand

Đây là phù hiệu danh dự thêu chỉ vàng, được trao cho những người đã thực hiện chuyến bay trên máy bay JAS 39 Gripen.

Chuyến thăm kết thúc khi Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida trở về Bangkok trên chuyên cơ Hoàng gia.

Hoàng hậu Thái Lan có gần 1.200 giờ bay trên nhiều loại máy bay

Kỹ năng hàng không của Hoàng hậu Suthida từ lâu đã được ghi nhận tại Thái Lan cũng như ở nước ngoài.

Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 13/5/1990, trên máy bay T-41D thuộc Phi đội 604 thuộc Không đoàn số 6.

Số giờ bay của Hoàng hậu Suthida trên các loại máy bay khác nhau được thống kê như sau:

Cessna T-41: 315 giờ 33 phút.

CT-4E Airtrainer: 38 giờ 35 phút.

Pilatus PC-9: 105 giờ 59 phút.

Mooney M20M: 98 giờ 40 phút.

Piper PA-34 Seneca: 137 giờ 50 phút.

Hoàng hậu Suthida cũng từng điều khiển máy bay Boeing 737, với 27 giờ 09 phút bay trên Boeing 737-400 và 453 giờ 11 phút trên Boeing 737-800.

Trước khi thực hiện chuyến bay một mình trên tiêm kích JAS 39C Gripen, Hoàng hậu Suthida đã tích lũy 10 giờ 13 phút bay trên phiên bản JAS 39D Gripen hai chỗ ngồi.

Tổng thời gian bay của Hoàng hậu Suthida trên tất cả các loại máy bay đạt 1.188 giờ 48 phút.

Hoàng hậu Suthida từng đảm nhiệm vị trí cơ phó bên cạnh Nhà Vua Maha Vajiralongkorn trong các chuyến bay Hoàng gia phục vụ nhiệm vụ chính thức tại Thái Lan và nước ngoài.

Kỹ năng điều khiển máy bay của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida từng được khán giả trên toàn thế giới chứng kiến trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bhutan, khi Nhà Vua trực tiếp lái chuyên cơ Hoàng gia và Hoàng hậu đảm nhiệm vị trí cơ phó.

Hai người đã phối hợp thực hiện an toàn và thuần thục các thao tác cất cánh, hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Paro, nơi được đánh giá là sân bay khó thực hiện các hoạt động này nhất thế giới.

Hoàng hậu Thái Lan trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt trước chuyến bay một mình

Để chuẩn bị cho chuyến bay một mình, Hoàng hậu Suthida đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Hoàng hậu Suthida đã có hai đợt lưu trú riêng tại tỉnh Surat Thani, từ ngày 20/8 - 4/9 và từ ngày 25/9 - 8/10.

Trong các đợt lưu trú này, Hoàng hậu Suthida thực hành trên thiết bị mô phỏng bay Gripen, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan để từng bước tiến tới chuyến bay một mình.

Các chuyên gia đã trực tiếp giám sát chặt chẽ và hướng dẫn Hoàng hậu Suthida trong suốt quá trình huấn luyện tại Không đoàn số 7, huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani, một đơn vị không quân tiêm kích trực thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Hoàng hậu Suthida đã hoàn thành xuất sắc, không mắc sai sót chuyến bay một mình trên tiêm kích JAS 39C Gripen ngày 8/10 dưới sự chứng kiến của Nhà Vua, thể hiện sức mạnh và sự duyên dáng của "một người phụ nữ mạnh mẽ và tài năng".

Kỹ năng hàng không của Hoàng hậu Suthida đã gây ấn tượng với người dân Thái Lan và truyền cảm hứng, củng cố niềm tin của họ.

Hoàng hậu Suthida tiếp tục là nhân vật được người dân cả nước yêu mến, bên cạnh Nhà Vua, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Thái Lan.