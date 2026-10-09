Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen, được nhà vua trao băng tay vàng

Hoàng hậu Thái Lan Suthida lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo Bangkok Post, lúc 10 giờ sáng 8/10, Hoàng hậu Suthida đến căn cứ Liên đoàn không quân 7 tại huyện Phun Phin, miền Nam Thái Lan, đón Quốc vương. Hai người sau đó nghe thuyết trình về kế hoạch bay.

Tiếp đó, Hoàng hậu đến khu vực đỗ máy bay JAS 39 C Gripen một chỗ ngồi để kiểm tra máy bay, rồi lái chiếc tiêm kích này ra đường băng số 22 cất cánh.

Theo Bangkok Post, Hoàng hậu lần đầu trở thành phi công vào ngày 13/5/2010, khi lái máy bay Cessna T-41D tại Liên đoàn không quân 6 ở Bangkok.

Tính đến nay, tổng thời gian bay của Hoàng hậu đạt 1.188,48 giờ, với nhiều loại máy bay như Cessna T-41, máy bay huấn luyện CT-4E, Pilatus PC-9, Mooney M20M, Piper PA-34 Seneca, cùng máy bay chở khách Boeing 737-400 và Boeing 737-800.

Trong đó, thời gian lái Boeing 737-800 là dài nhất, đạt 453,11 giờ. Ngoài ra, Hoàng hậu từng lái tiêm kích hai chỗ ngồi Saab JAS 39D Gripen với tổng thời gian bay 10,13 giờ.

Hoàng hậu cũng từng làm phi công phụ trong các chuyến bay công vụ hoàng gia trong nước và quốc tế của Quốc vương.

Tháng 4 năm ngoái, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan từng lái chuyên cơ hoàng gia hạ cánh xuống sân bay Paro của Bhutan. Đây được coi là một trong những sân bay thử thách nhất thế giới đối với phi công.

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