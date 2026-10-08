Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái máy bay chiến đấu

Hoàng hậu Thái Lan Suthida lần đầu lái tiêm kích sáng 8/10. Ảnh: Không quân Hoàng gia Thái Lan

Theo Không quân Hoàng gia Thái Lan, lúc 10h06 ngày 8/10 giờ địa phương, Quốc vương Maha Vajiralongkorn đến Không đoàn 7, huyện Phunphin, tỉnh Surat Thani, để theo dõi Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay huấn luyện một mình đầu tiên trên chiếc tiêm kích JAS 39C Gripen.

Trước chuyến bay, Quốc vương và Hoàng hậu đến trụ sở Không đoàn 7 nghe báo cáo kế hoạch huấn luyện. Sau đó, Hoàng hậu Suthida trực tiếp kiểm tra tình trạng tiêm kích JAS 39C Gripen, điều khiển máy bay ra đường băng và cất cánh.

Sau khi Hoàng hậu Suthida hoàn thành chuyến bay và rời buồng lái, Quốc vương Maha Vajiralongkorn tặng bà bó hoa chúc mừng. Quốc vương cũng đích thân gắn huy hiệu “Gripen Order Golden Patch” (huy hiệu vàng danh dự Gripen) cho Hoàng hậu. Đây là huy hiệu dành cho người hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên trên tiêm kích Gripen.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida kiểm tra tình trạng của tiêm kích trước chuyến bay. Ảnh: Không quân Hoàng gia Thái Lan

Dòng máy bay JAS 39C Gripen, loại tiêm kích Hoàng hậu Suthida điều khiển ngày 8/10, do tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển phát triển và sản xuất. JAS 39C Gripen dài khoảng 14,9 m, sải cánh 8,4 m và có trọng lượng cất cánh tối đa 14 tấn. Máy bay được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự gồm tác chiến trên không và trinh sát.

Theo thông tin trên trang chủ Saab, dòng Gripen có hai phiên bản chính là JAS 39C và JAS 39D. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở số lượng ghế trong buồng lái.

Loại JAS 39C mà Hoàng hậu Suthida vừa điều khiển chỉ có một ghế, trong khi JAS 39D có hai ghế, cho phép phi công và người hướng dẫn cùng ngồi trên máy bay trong quá trình huấn luyện.

Để chuẩn bị cho chuyến bay sáng 8/10, Hoàng hậu Suthida đã trải qua hai đợt huấn luyện tại Không đoàn 7, từ ngày 20/8 đến 4/9 và từ ngày 25/9 đến 8/10.

Trong thời gian này, bà luyện tập trên thiết bị mô phỏng và thực hiện các chuyến bay huấn luyện bằng JAS 39D hai chỗ ngồi, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng không. Trước khi thực hiện chuyến bay một mình trên JAS 39C sáng 8/10, Hoàng hậu Suthida tích lũy được 10 giờ 13 phút bay trên tiêm kích JAS 39D.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn tặng hoa cho Hoàng hậu Suthida sau khi bà hoàn thành chuyến bay. Ảnh: Không quân Hoàng gia Thái Lan

Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Bà từng làm tiếp viên hàng không tại JALways, sau đó là Thai Airways International trong giai đoạn 2003-2008, trước khi chuyển sang phục vụ trong quân đội.

Năm 2010, bà hoàn thành khóa huấn luyện bay dân sự của Không quân Hoàng gia Thái Lan trên máy bay Cessna T-41. Hoàng hậu Suthida tiếp tục được đào tạo tại Đức và lần lượt nhận giấy phép phi công tư nhân, phi công thương mại và phi công vận tải hàng không.

Trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam hồi tháng 9/2026 vừa qua, Hoàng hậu Suthida đã đảm nhiệm vai trò cơ phó, còn Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).