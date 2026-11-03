Hoàng Hậu Tái Hôn phát sóng, Ju Ji Hoon sẵn lòng nhận chỉ trích về Sovieshu

The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) chuyển thể từ tiểu thuyết mạng/ truyện tranh (web novel/ webtoon) cùng tên. Đây là tác phẩm lãng mạn giả tưởng, kể về Navier (Shin Min Ah) - vị Hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phía Đông. Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) đã phản bội nàng, nhất quyết muốn ly hôn để đưa nô lệ Rashta (Lee Se Young) lên ngôi hậu.

Navier chưa từng nghĩ đến cuộc đời phải đối diện với những điều trên. Trái với suy nghĩ của Sovieshu, rằng Hoàng hậu sẽ khó chấp nhận ly hôn, Navier lại đồng ý rất nhanh. Nàng quyết định tái hôn với Heinrey (Lee Jong Suk) - vị Hoàng tử dịu dàng nhưng cũng nguy hiểm từ nước đối địch - Đế quốc phía Tây.

Ju Ji Hoon từng không muốn nhận vai này. Anh cho biết, khi nghe ê-kíp thuyết phục không ai ngoài anh có thể đóng vai này, Ju Ji Hoon "trộm nghĩ": "Rốt cuộc họ nghĩ gì về mình nhỉ? Phải chăng bình thường họ cũng coi mình là một kẻ cặn bã như vậy sao?"

Tại họp báo ra mắt Hoàng Hậu Tái Hôn, Ji Hoon một lần nữa kể lại bản thân vốn không thích cốt truyện gốc. Anh phân vân liệu rằng có nên "nếm thử" một món ăn không hợp khẩu vị. Vì nhiều người đặt niềm tin vào mình nên cuối cùng, nam diễn viên nhận lời.

"Thú thật là đến giờ, tôi vẫn đang từ từ cảm nhận, nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ trước đây mình đã có định kiến về cốt truyện. Một món súp rất quen thuộc, nhưng nếu người ta gọi nó bằng một cái tên khác, chẳng phải bạn sẽ ngần ngại khi thử sao? Thế nhưng, sau khi nếm thử, tôi nhận ra rằng có lẽ bản chất nó vẫn là món súp đó thôi", Ju Ji Hoon ví von.

Đoán trước bản thân sẽ phát cáu khi xem nhưng khán giả bày tỏ vẫn sẽ theo dõi "Hoàng Hậu Tái Hôn" vì khí chất đế vương uy nghiêm bùng nổ của Ju Ji Hoon.

Anh đánh giá Sovieshu là một người hành xử theo con tim như đứa trẻ và làm tổn thương người khác trong vô thức. Ju Ji Hoon hiểu rằng mong muốn có người kế vị của Sovieshu cũng là lý do chính đáng của một Hoàng đế. Tuy nhiên, vì bộ phim được diễn giải ở góc nhìn của Hoàng hậu Navier nên anh cũng cân nhắc cách thể hiện nhân vật sao cho bám sát ý đồ nguyên bản.

Hoàng Hậu Tái Hôn bản webtoon và tiểu thuyết có gần 3 tỷ lượt đọc toàn cầu. Là tác phẩm nổi tiếng nhưng cũng ngập chỉ trích vì tình tiết ức chế. Lo ngại bản live-action/truyền hình sẽ có cốt truyện "3 xu" có ở ngay thời điểm Hoàng Hậu Tái Hôn được công bố sản xuất.

Ju Ji Hoon tại buổi họp báo ra mắt phim chiều 3/11.

Ju Ji Hoon được hỏi rằng liệu anh đã chuẩn bị tâm lý để nhận chỉ trích hay chưa, nam diễn viên đáp lại hóm hỉnh: "Thời buổi kinh tế khó khăn, cuộc sống hẳn cũng không dễ dàng gì nên nếu khán giả xem thấy thích thấy vui hay việc trút giận, chỉ trích tôi có thể giúp khán giả cảm thấy nhẹ lòng và giải tỏa căng thẳng thì với tư cách diễn viên, tôi sẵn lòng đón nhận".

"Tôi hoạt động trong ngành hơn 20 năm, đọc cả nghìn bình luận rồi nên tâm lý của tôi hoàn toàn vững vàng. Chỉ cần mọi người thấy thích, ủng hộ bộ phim thì cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc nhé", Ju Ji Hoon cho biết.

Chiếu sớm tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Busan International Film Festival) lần thứ 31, "Hoàng Hậu Tái Hôn" nhận được phản hồi tích cực. Đây là lý do khiến đoàn phim đổi lịch chiếu sát nút, đẩy sớm hơn 1 ngày so với dự kiến (lịch ban đầu là 4/11).

Nam diễn viên hi vọng khán giả sẽ đón nhận thế giới giả tưởng của Hoàng Hậu Tái Hôn - vùng đất diệu kỳ trong giấc mơ của nhiều người từ thuở nhỏ và là điểm đặc trưng của nhà sản xuất Disney+.

Hoàng Hậu Tái Hôn gồm 10 tập, đã phát sóng 4 tập đầu tiên vào ngày 3/11. Các tuần tiếp theo sẽ phát sóng 2 tập vào mỗi thứ Tư.