Hoàng Hậu Tái Hôn: Nữ phụ được khen, phim đổ tiền tỷ nhưng hậu kỳ 'kém sang'

Hoàng Hậu Tái Hôn đầu tư trăm tỷ nhưng lên hình "rất xu"

Con số chính xác chưa được công bố nhưng ước tính chi phí sản xuất của The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) lên đến hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ cát-xê đắt đỏ cho dàn diễn viên toàn sao hạng A hoặc cây đa cây đề trong giới, mà phần bối cảnh cung điện, ngoại cảnh ở nước ngoài, phục trang (gồm cả diễn viên quần chúng) cũng được đầu tư rất lớn.

Khán giả dễ cảm nhận được độ hoành tráng này từ trailer cho đến tập phim chính thức. Không ít người xem cảm thấy thích thú và mới lạ với khung cảnh cổ tích giả tưởng chưa từng có tại làng phim Hàn. Tuy nhiên, phần lớn phản hồi từ khán giả Hàn Quốc và quốc tế đang không mấy tích cực dành cho khâu hậu kỳ. Nhạc phim bị phàn nàn chưa đủ ấn tượng, thiếu cảm giác cổ tích lẫn hoàng gia.

Màu phim bị ám vàng, trông xỉn hơn là cổ kính, sang trọng. Có những cảnh trông mờ ảo như chói sáng bị cho là giống filter phim chiếu mạng kinh phí thấp. Màu phim "kém sang" bị nhận xét là nguyên nhân lớn nhất khiến khán giả khó cảm nhận độ hoành tráng của phim, vô tình khiến tạo hình lộng lẫy, chỉn chu của dàn diễn viên trông giống như khách tham gia tiệc hóa trang, lạc quẻ và "cố gồng" cho hợp bối cảnh.

Ảnh Knet so sánh từ một cảnh trong SNL Korea (bên trên) và một cảnh của "Hoàng Hậu Tái Hôn" (bên dưới).

Trong phần bình luận trên theqoo, dưới một bài đăng bàn luận sau 4 tập đầu tiên của Hoàng Hậu Tái Hôn, một người dùng so sánh cảnh phim chính thức trông như một phần của chương trình hài kịch SNL Korea (tập lấy cảm hứng từ bộ phim Bridgerton).

Ảnh still cut, nhá hàng cho phim.

Knet gọi Ju Ji Hoon là "nạn nhân" của đoàn phim Hoàng Hậu Tái Hôn. Họ đã mong chờ một bước ngoặt đẳng cấp từ Thái tử của Goong sau 20 năm với uy nghiêm của Hoàng đế Sovieshu sẽ khác biệt ra sao. Diễn xuất của anh không có điểm chê nhưng ngoại hình bị chấm điểm "dưới trung bình".

Loạt ảnh still cut trông tạm ổn nhưng trong các tập chính thức, làn da của anh trông tối màu hơn thấy rõ so với dàn diễn viên chính. Gần như không có hiệu chỉnh khuyết điểm da khiến Ju Ji Hoon "trông dừ" đến lệch pha.

Ju Ji Hoon vai Sovieshu trong ảnh chụp màn hình từ "Hoàng Hậu Tái Hôn".

Phản ứng khán giả về nội dung có phần dịu hơn. 4 tập đầu của Hoàng Hậu Tái Hôn hài hước, kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem" nên chưa có gì quá đáng đến mức khiến khán giả ức chế.

"Bản chim" Lee Jong Suk đáng yêu

Từng có những khán giả phàn nàn về giao diện của Lee Jong Suk và nghi ngờ "phản ứng hóa học" của anh và Shin Min Ah khi Hoàng Hậu Tái Hôn tung teaser. Phim lên sóng, "cảm giác cặp đôi" giữa Navier và Heinrey vẫn chưa thuyết phục được nhiều người xem, nhưng phiên bản chim của Hoàng tử Đế quốc phía Tây lại nhận phản ứng tích cực bất ngờ và đang "tán đổ" Knet cũng như khán giả quốc tế.

Heinrey có thể biến thành chim và anh đã dùng giao diện này để được ở gần Hoàng hậu. Cảnh chim Heinrey quay mặt hét lên khi lỡ bay vào cung điện trong lúc Navier thay đồ đang viral. Giao diện của chim Heinrey được khen là có cảm giác hao hao Lee Jong Suk, đẹp trai và đáng yêu.

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Một số khán giả bình luận Lee Jong Suk không cần lo ngại bản thân chưa đủ đẹp như mô tả của nguyên tác về Hoàng tử Heinrey vì lên hình trông cuốn hút khó tả.

Nữ phụ Hoàng Hậu Tái Hôn được khen - Năng lượng "mẹ kế độc ác và công chúa ngốc" viral

Giữa những lời phàn nàn về việc diễn viên lạc quẻ với bối cảnh phim thì nữ phụ Albani (do Jeong Young Joo đóng) được khen là hòa hợp hoàn hảo. Bà chỉ xuất hiện vài phút nhưng lại chủ nhân của hàng chục bài khen ngợi hơn 500K lượt xem trên X từ Knet, hot topic trên diễn đàn theqoo hút hơn 110K lượt xem chỉ trong vài giờ.

Ảnh chụp màn hình sử dụng dịch tự động.

Một bài đăng trên X viết: "Hoàng Hậu Tái Hôn chỉ đổ tiền vào may trang phục cho mọi người, kể cả vai quần chúng nhưng trông như đạo cụ chụp life 4-cut. Người duy nhất không lấn cấn với kinh nghiệm dày dặn trong việc vào vai quý tộc là Jeong Young Joo".

Knet khen ngợi Jeong Young Joo có màn nhập vai phu nhân Albani tự nhiên xứng danh người có kinh nghiệm hơn 30 năm trên sân khấu nhạc kịch. Từ khí chất đến cách nhả thoại của Jeong Young Joo toát lên tinh thần khán giả tưởng tượng về một phu nhân có gốc gác hoàng tộc, quyền quý và mưu mô, rất dễ chịu, không "bị kịch".

Khán giả "giật mình" bởi vẻ đẹp cổ tích mộng mơ của Lee Se Young trong vai tình nhân Rashta.

Rashta do Lee Se Young thủ vai cũng đang đốn tim khán giả, không ghét nổi tình nhân của hoàng đế vì ngây ngô đến hài hước, xinh đẹp, nũng nịu nao lòng. Albani nhận Rashta làm con nuôi, hòng lợi dụng cô để lấy lại quyền lực cho gia tộc. Chỉ vài phút bà nói chuyện, dạy lễ nghi cho nàng đã khiến khán giả xuýt xoa không ngừng, toát ra mê lực khó tả giống như những gì người ta hay tưởng tượng về mẹ kế độc ác và công chúa ngây thơ.