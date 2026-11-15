Hoàng Hậu Tái Hôn: Cớ sao dàn diễn viên hạng A lại nhận đóng 'kịch bản 3 xu'?

Cứ ngỡ Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) sẽ là "bom tấn" bùng nổ màn ảnh xứ Hàn những tháng cuối năm 2026 nhưng hóa ra đây lại là một "bom xịt" chính hiệu. Không chỉ thất bại về lượng người xem, Hoàng Hậu Tái Hôn còn thành đề tài đàm tiếu của cư dân mạng vì kịch bản hết sức vô tri.

Phim quy tụ 4 sao hạng A của Hàn Quốc.

Mang tiếng là phim được Disney đầu tư lớn, bối cảnh Hoàng gia đầy sang trọng lộng lẫy nhưng khán giả chỉ thấy trang phục nào cũng sến súa đính kết tùm lum, màu sắc chói lóa và nhiều món nữ trang, phụ kiện ngỡ như xa hoa lại bị khán giả tìm thấy bán đầy ở các nền tảng trực tuyến. Nhân vật nào cũng có những hành động hay câu nói không giống người thường khiến người xem cạn lời. Như trong một tập mới, hai nam chính có màn đấu kiếm bị chê là lố bịch, hành xử chẳng khác gì trẻ con.

Phim bị chê là kịch bản vô tri.

Đáng nói hơn, dàn diễn viên Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk, Shin Min Ah và Lee Se Young đều là người có mắt chọn kịch bản, từng ghi điểm với nhiều vai diễn ấn tượng nên người xem càng không hiểu sao họ lại gật đầu với kịch bản “mất não” như thế này. Đặc biệt là Joo Ji Hoon còn trở thành “trò cười” cho cư dân mạng khi làn da sẫm màu, gương mặt đậm nét phong trần của anh không hề liên quan tới những trang phục lòe loẹt, diêm dúa với áo lụa thắt nơ, vest đính kim sa lấp lánh.

Joo Ji Hoon khiến khán giả cạn lời vì trang phục quá sến.

Nhiều bạn nói vui rằng Joo Ji Hoon hay Lee Jong Suk hẳn đã quá mệt mỏi với những kịch bản nặng nề, nhân vật ủ mưu tính kế quá nhiều nên phải “đổi gió” với câu chuyện không cần nghĩ như Hoàng Hậu Tái Hôn. Còn Shin Min Ah, Lee Se Young muốn có một phim được mặc váy áo lộng lẫy sang chảnh mới gật đầu bất chấp như thế này.