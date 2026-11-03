'Hoàng hậu tái hôn' chính thức khởi chiếu

Sau thời gian dài nhận được sự mong đợi từ khán giả, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) chính thức phát hành trên nền tảng Disney+ vào ngày 3/11. Đáng chú ý, tác phẩm bất ngờ được đẩy lịch chiếu sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu, sau những phản hồi tích cực tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31.

Tại buổi họp báo ra mắt tổ chức ở Seoul ngày 3/11, dàn diễn viên chính gồm Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young cùng đạo diễn Jo Soo Won đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim. Thông tin thay đổi lịch phát hành cũng được công bố ngay tại sự kiện, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Họp báo ra mắt phim Hoàng Hậu Tái Hôn tổ chức ở Seoul.

Hoàng Hậu Tái Hôn thuộc thể loại giả tưởng, lãng mạn, lấy bối cảnh một đế quốc với những cuộc tranh đấu quyền lực trong hoàng cung. Phim xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của Đế quốc Đông Đại. Từ nhỏ, cô đã được giáo dục để trở thành một hoàng hậu mẫu mực, đồng hành cùng Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo bắt đầu rạn nứt khi Sovieshu đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn được đưa vào cung điện. Sự xuất hiện của Rashta không chỉ khiến tình cảm vợ chồng thay đổi mà còn đe dọa vị trí hoàng hậu mà Navier đã dành cả cuộc đời để gìn giữ.

Đối diện với thông báo ly hôn từ chồng, Navier không lựa chọn cam chịu hay níu kéo. Thay vào đó, cô đưa ra yêu cầu được tái hôn với Thái tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc phương Tây. Quyết định này mở ra hàng loạt biến cố, kéo theo những cuộc đấu trí, tranh giành quyền lực và câu chuyện tình cảm đầy phức tạp giữa bốn nhân vật.

Những hình ảnh đầu tiên từ màn khiêu vũ trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Một trong những điểm thu hút của bộ phim nằm ở màn kết hợp giữa dàn diễn viên thực lực. Shin Min Ah đảm nhận hình tượng nữ hoàng mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương. Nữ diễn viên cho biết thử thách lớn nhất là tìm được sự cân bằng giữa trọng trách của một hoàng hậu và cảm xúc của một người phụ nữ khi đối diện với sự phản bội, đồng thời bắt đầu một tình yêu mới.

Trong khi đó, Joo Ji Hoon hóa thân thành vị hoàng đế Sovieshu, nhân vật được dự đoán sẽ khiến khán giả không ít lần tức giận. Nam diễn viên cho rằng Sovieshu giống như một đứa trẻ, thường hành động theo cảm xúc mà không thực sự nhận thức được những tổn thương mình gây ra cho người khác.

Đặc biệt, Lee Se Young cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Rashta. Nữ diễn viên tiết lộ cô đã chăm chút ngoại hình kỹ lưỡng hơn nhiều dự án trước để phù hợp với nhân vật. Lee Se Young nhìn nhận Rashta là người luôn khao khát sinh tồn, giống như một đứa trẻ phản ứng bản năng khi cảm thấy thiếu thốn. Cô mong khán giả vừa tức giận, vừa có thể phần nào thấu hiểu nhân vật này.

Hoàng Hâụ Tái Hôn quy tụ dàn diễn viên đình đám được chờ đón bùng nổ.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên của tác giả Alphatart, Hoàng Hâụ Tái Hôn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo với khoảng 2,97 tỷ lượt xem toàn cầu theo thống kê được công bố trước đó.

Bộ phim gồm 10 tập. Bốn tập đầu tiên được phát hành trên Disney+ vào ngày 3/11, sau đó mỗi tuần có thêm hai tập mới vào thứ Tư. Với câu chuyện về hôn nhân, phản bội, quyền lực và hành trình giành lại hạnh phúc, tác phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những series Hàn Quốc đáng chú ý trong tháng 11 năm nay.