Trong video clip Making Of #2 (quá trình thực hiện tập 2) vừa được đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng” công bố, khán giả có dịp khám phá hậu trường của phim trường đặc biệt nhất dự án.

Trước đây, Đại Nội Huế từng xuất hiện trong một số MV và được lựa chọn làm bối cảnh cho một vài phân cảnh ở các phim khác, nhưng “Hoàng hậu cuối cùng” đánh dấu lần đầu tiên nơi đây trở thành bối cảnh chính của một bộ phim điện ảnh, với hơn 90% câu chuyện xoay quanh đời sống Hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng hoa động viên ekip trong quá trình quay phim

Quá trình ghi hình kéo dài trong hơn một tháng tại Huế là nỗ lực đáng kể của ê-kíp để đưa những không gian cung đình từng gắn bó với gia đình Hoàng gia lên màn ảnh rộng. Video clip đồng thời hé lộ những thước phim đầu tiên cùng hệ thống bối cảnh được đầu tư công phu, tái hiện không khí Hoàng cung triều Nguyễn.

Các cung điện xuất hiện trong phim gồm có Điện Kiến Trung - nơi sinh sống của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương sau khi cưới cho đến ngày họ rời khỏi Đại Nội, Cung Diên Thọ - địa điểm mang dấu ấn rõ nét nhất của hậu cung Triều Nguyễn, và Điện Thái Hòa - biểu tượng quyền lực của Nam Triều. “Với chúng tôi đó không chỉ là bối cảnh. Đó là những không gian còn lưu giữ lại ký ức của những con người từng sống ở đây” - Đạo diễn Namcito chia sẻ.

Để có được sự đồng ý mở cửa Đại Nội Huế, đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng” đã dành thời gian nghiên cứu và trao đổi với các cấp lãnh đạo trong quá trình xây dựng kịch bản phim. Ông Phan Thanh Hải, Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP. Huế cho biết: “Đây là bộ phim mà hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã có nhiều cuộc trao đổi với chúng tôi trong thời gian khá dài để làm sao hoàn thiện kịch bản một cách tốt nhất. Tôi tin rằng đây là một kịch bản rất hay và nó sẽ giúp cho công chúng có thể hiểu được thêm rất nhiều điều về Huế”.

Bên cạnh đó, theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, việc dựng được một bộ phim trên mảnh đất Cố Đô không chỉ là trăn trở của riêng ông mà còn của nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn di tích và văn hoá Huế, do đó ông và các đồng nghiệp đã rất vui khi phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng” được quay tại Huế.

Lần đầu tiên Đại Nội Huế trở thành bối cảnh chính của một bộ phim điện ảnh

Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng chia sẻ: “Phim “Hoàng hậu cuối cùng” là một bộ phim tâm lý xã hội lấy cảm hứng từ các nhân vật lịch sử. Tôi tin rằng dự án 6 năm của ê-kíp, chúng ta đã có nghiên cứu và tìm hiểu cụ thể đối với câu chuyện lịch sử mà chúng ta thể hiện”.

Nhận được sự hỗ trợ đầy cởi mở từ Huế, đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng” đã nỗ lực hết mình trong việc đảm bảo được yếu tố bảo tồn di sản trong quá trình quay phim, như những thử thách khi quay phim trong lúc các cung điện vẫn mở cổng đón khách tham quan, hay sự nghiêm ngặt trong việc bảo tồn nguyên trạng các di tích. Đại Nội Huế vừa là phim trường, vừa là một nhân vật quan trọng trong phim với hơi thở, đời sống riêng của mình.

Đạo diễn Namcito đã thừa nhận: “Điều khó nhất với chúng tôi là phải làm sống lại đời sống của Hoàng cung giai đoạn 1930 - 1945 trên nền của một di sản thật với rất nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo tồn”.

Lấy cảm hứng từ những giai thoại về gia đình Hoàng gia cuối cùng của Việt Nam, “Hoàng hậu cuối cùng” không hướng đến việc tái hiện lịch sử một cách toàn diện như phim tài liệu, mà sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để kể về đời sống, tình cảm và những lựa chọn riêng tư của các nhân vật phía sau những danh vị.

Việc được cấp phép thực hiện hơn 90% cảnh quay tại quần thể Di tích Đại Nội - Huế, nơi gia đình Hoàng gia từng sinh sống, là nỗ lực đặc biệt của ê-kíp nhằm đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với khán giả. Từ Điện Kiến Trung, Cung Diên Thọ đến Điện Thái Hòa, Thái Bình Lâu, các không gian di sản không chỉ tạo nên bối cảnh chân thực mà còn góp phần tái hiện sinh động một phần đời sống chốn cung đình, nơi những người gánh trên vai những áp lực nặng nề từng yêu thương, lựa chọn và đối diện với những biến động của thời cuộc.

Phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng” dự kiến khởi chiếu ngày 5.3.2027