'Hoàng hậu ác nhất màn ảnh': Trở thành giám đốc, bị con gái xa lánh vì vai diễn

Trong số nhân vật phụ của Hoàn Châu cách cách, Kế Hoàng hậu là vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả. Người thủ vai này là nữ diễn viên Đới Xuân Vinh.

Vai diễn Kế Hoàng hậu với dáng vẻ đầy uy quyền nhưng đằng sau là sự mưu mô, độc ác, vì suy tính cho con trai mà không từ thủ đoạn được Đới Xuân Vinh lột tả trọn vẹn. Thành công từ vai diễn giúp nữ diễn viên có được danh tiếng tỏa sáng trong lần bén duyên hiếm hoi ở lĩnh vực truyền hình.

Chịu tiếng ác hơn 20 năm, bị con gái xa lánh

Sinh năm 1961 tại Thiểm Tây, Trung Quốc, Đới Xuân Vinh sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với nghề diễn từ nhỏ. Bà được gia đình đồng ý cho dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp khi bước sang tuổi 19. Sở hữu nét sắc sảo, bà thường được các đạo diễn giao cho những vai mệnh phụ phu nhân, hoàng hậu, thái hậu... Đây là loại vai “đóng đinh” cho nữ nghệ sĩ trong cả sân khấu lẫn phim ảnh.

Năm 1998, Đới Xuân Vinh được chọn đóng vai Kế Hoàng hậu trong Hoàn Châu cách cách. Theo Quỳnh Dao, đích thân bà đã nhiều lần gọi điện trao đổi với Đới Xuân Vinh thuyết phục bởi tin rằng ngoại trừ nữ diễn viên, không ai có thể đảm đương vai diễn này tốt hơn.

Đới Xuân Vinh thể hiện thành công vai diễn Kế Hoàng hậu trong “Hoàn Châu cách cách”.

Đúng như tính toán, vai diễn được thể hiện xuất sắc đến nỗi nhân vật này bị khán giả “ghét cay ghét đắng”. Điều này khiến cho chính bản thân nữ diễn viên bị ghét lây.

Đới Xuân Vinh từng kể khi phim công chiếu, bà thậm chí phải thuê vệ sĩ vì sợ bị tấn công. Thời điểm đó, từng có khán giả quá khích xông đến dọa đánh bà và nữ diễn viên Lý Minh Khải (đóng vai Dung ma ma) khi cả hai xuất hiện trên phố.

Thậm chí, chính con gái Đới Xuân Vinh cũng từng “quay lưng” với mẹ. Khi đi học, cô bé bị bạn bè trêu chọc, giễu cợt vì vai diễn độc ác của mẹ. Khi trưởng thành, con gái nữ nghệ sĩ mới hiểu và cảm thông nghề nghiệp của mẹ mình.

20 năm kể từ khi được phát sóng, Hoàn Châu cách cách được chiếu lại trên các kênh truyền hình Trung Quốc. Điều bất ngờ là khán giả thay vì căm ghét lại trở nên đặc biệt yêu thích vai diễn Kế Hoàng hậu.

Trước sự thay đổi gu thưởng thức từ khán giả, Đới Xuân Vinh tỏ ra hài hước rằng cuối cùng mình đã được “giải oan”. “Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ hoàng hậu là người không có tâm cơ, thẳng thắn. Nhưng năm đó, phim ra mắt, ý kiến của tôi không có ai đồng tình. Nhân vật hoàng hậu đã phải mất 20 năm mới được minh oan. Tôi rất mừng và thích thú khi nhân vật được khán giả yêu quý”, bà nói.

Người lãnh đạo tài giỏi, hôn nhân viên mãn

Trái ngược hoàn toàn với sự khắc nghiệt trên phim, ngoài đời Đới Xuân Vinh lại là một người phụ nữ chuẩn mực của gia đình, đồng thời là một vị lãnh đạo tài ba. Trong sự nghiệp, bà từng nhận được nhiều giải thưởng với tư cách diễn viên và nghệ sĩ kịch.

Nhưng ít người biết được rằng công việc chính của bà là Giám đốc điều hành Nhà hát kịch Thiểm Tây, từng đảm nhận vai trò Ủy ban Thanh niên quốc gia, Ủy viên Hiệp hội kịch Trung ương và có những đóng góp xuất sắc trong công tác quản lý.

Đới Xuân Vinh có nhiều đóng góp cho sân khấu kịch Trung Quốc.

Về đời tư, Đới Xuân Vinh có cuộc hôn nhân bình yên với ông xã - thầy giáo dạy nhạc Hác Kiệt. Cả hai gặp gỡ nhau từ khi còn trẻ, Hác Kiệt là đồng nghiệp trong đoàn và cũng là giáo viên của bà trong trường hí kịch.

Năm 1986, cặp đôi tổ chức hôn lễ và có với nhau một cô con gái xinh đẹp. Con gái của Đới Xuân Vinh là Hác Lạc Phàn cũng nối nghiệp mẹ theo đuổi diễn xuất. Cô từng bén duyên màn ảnh với vai diễn nhỏ trong Khuynh thế hoàng phi (hợp tác cùng Lâm Tâm Như).

Đới Xuân Vinh và con gái.

Ở tuổi ngoài 60, bà lựa chọn tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng con và thỉnh thoảng mới tham gia các hoạt động nghệ thuật để thỏa nỗi nhớ nghề. Năm 2018, Đới Xuân Vinh từng góp mặt trong bom tấn truyền hình Diên Hi Công Lược với vai mẹ của Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn).