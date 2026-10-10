Hoàng Dũng lên tiếng việc fanpage FC hơn 30.000 thành viên dừng hoạt động

Mới đây, fanpage Bạn Nhạc - một trong những cộng đồng người hâm mộ Hoàng Dũng với hơn 30.000 thành viên bất ngờ đăng tải thông báo tạm dừng hoạt động. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi nam ca sĩ đang bước vào đêm thi quan trọng của một chương trình âm nhạc, thời điểm sự đồng hành và ủng hộ từ người hâm mộ có ý nghĩa đáng kể.

Fanpage Bạn Nhạc - một trong những cộng đồng người hâm mộ Hoàng Dũng với hơn 30.000 thành viên đăng tải thông báo tạm dừng hoạt động.

Trong thông báo, đội ngũ quản lý Bạn Nhạc cho biết quyết định dừng lại được đưa ra sau nhiều cân nhắc. Đây không chỉ là sự khép lại của một fanpage mà còn đánh dấu bước ngoặt đối với những người đã dành 6 năm thanh xuân để xây dựng và phát triển cộng đồng yêu nhạc Hoàng Dũng.

Theo chia sẻ từ đội ngũ sáng lập, Bạn Nhạc. được xây dựng từ khoảng 6 năm trước, xuất phát từ những lần theo chân Hoàng Dũng tại các sân khấu lớn nhỏ. Từ những người có chung tình yêu âm nhạc, họ dần kết nối, tổ chức các hoạt động và phát triển cộng đồng với mong muốn tạo ra không gian gần gũi giữa nam ca sĩ với những người yêu mến anh.

Điều đặc biệt là tên gọi Bạn Nhạc. cũng phản ánh cách Hoàng Dũng nhìn nhận cộng đồng của mình. Theo lời đội ngũ quản lý, nam ca sĩ không xem họ đơn thuần là người hâm mộ mà còn là những người bạn. Vì vậy, các hoạt động của cộng đồng không chỉ xoay quanh việc quảng bá âm nhạc mà còn hướng đến sự gắn kết thông qua những buổi gặp gỡ, đi chơi, theo dõi các buổi biểu diễn, tổ chức fan meeting và thực hiện những dự án dành cho thần tượng.

Mục tiêu của những người sáng lập khi ấy rất giản dị: được nhìn thấy Hoàng Dũng đứng trên sân khấu trước hàng vạn khán giả, đồng thời xây dựng một cộng đồng văn minh, đoàn kết và có thể đồng hành lâu dài cùng nam ca sĩ.

Sau 6 năm, Bạn Nhạc đã trở thành một phần ký ức đáng nhớ đối với những người tham gia. Trong bài viết chia tay, đội ngũ quản lý nhắc lại những đêm thức khuya chuẩn bị dự án, những tháng ngày chạy tiến độ, các cuộc họp căng thẳng và cả cảm giác hồi hộp khi tổ chức sự kiện. Bên cạnh những áp lực, điều đọng lại còn là niềm vui khi các hoạt động thành công và những khoảnh khắc được cùng nhau tạo nên kỷ niệm.

Dù khép lại vai trò quản lý, các thành viên khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hoàng Dũng theo cách riêng.

Tuy nhiên, theo thời gian, những người đứng sau cộng đồng cũng bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống. Khi phần lớn thành viên đã tiến gần hoặc bước vào độ tuổi 30, công việc, trách nhiệm cá nhân và những lựa chọn mới khiến họ không còn đủ thời gian, năng lượng để duy trì hoạt động như trước.

Đội ngũ sáng lập từng quyết định chuyển giao fanpage cho những người trẻ hơn với kỳ vọng cộng đồng sẽ tiếp tục phát triển. Dù vậy, trong quá trình vận hành, những bất đồng về cách hoạt động và một số vấn đề nội bộ đã nảy sinh. Theo thông báo, các thành viên sáng lập nhận thấy một số hoạt động chưa còn phù hợp với sứ mệnh ban đầu của Bạn Nhạc., từ đó quyết định tạm dừng và tiếp tục tiếp quản fanpage.

Nhóm cũng cho biết hoạt động truyền thông dành cho Hoàng Dũng thời gian qua còn hạn chế vì những lý do cá nhân. Dù từng cân nhắc bổ sung nhân sự để duy trì hoạt động, các thành viên cuối cùng vẫn đi đến quyết định khép lại hành trình trong vai trò quản lý. Dự án dành cho Xoay Tròn Day 3 được xác định là dự án cuối cùng mà đội ngũ này thực hiện cho nam ca sĩ.

Trong lời chia sẻ, những người sáng lập thừa nhận việc dừng lại không hề dễ dàng. Họ từng hy vọng cộng đồng có thể kéo dài mãi mãi, nhưng cũng không muốn duy trì Bạn Nhạc. chỉ để giữ lấy một vị trí trong khi bản thân không còn khả năng đồng hành trọn vẹn. Dù khép lại vai trò quản lý, các thành viên khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hoàng Dũng theo cách riêng.

Với Hoàng Dũng, việc một người quyết định tiếp tục hay dừng lại đều cần được tôn trọng.

Giữa thông tin fanpage Bạn Nhạc dừng hoạt động gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Hoàng Dũng nhanh chóng đăng tải bài viết trong nhóm cộng đồng, gửi lời nhắn đến những người đã và đang đồng hành cùng mình.

Nam ca sĩ cho biết bản thân chưa chắc đã nắm rõ toàn bộ diễn biến sự việc. Thay vì đi sâu vào những vấn đề nội bộ, anh lựa chọn bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm và sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho mình, bất kể hình thức hay thời điểm.

"Có những lựa chọn dừng lại, đây cũng là một điều tự nhiên, mình tôn trọng lựa chọn đó của mọi người", Hoàng Dũng chia sẻ.

Cách phản hồi của nam ca sĩ cho thấy anh nhìn nhận sự đồng hành của người hâm mộ như một lựa chọn xuất phát từ tình cảm tự nhiên, thay vì điều có thể bị ràng buộc bởi trách nhiệm hay nghĩa vụ. Với Hoàng Dũng, việc một người quyết định tiếp tục hay dừng lại đều cần được tôn trọng.

Hoàng Dũng đồng thời khẳng định luôn chào đón những người có chung sự đồng điệu và mong muốn đồng hành cùng mình, như tinh thần từ những ngày đầu anh lập nhóm cộng đồng.

Song song với đó, anh cũng bày tỏ niềm vui khi cộng đồng vẫn có thêm những kết nối mới, nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ tình yêu âm nhạc và những giá trị tích cực. Nam ca sĩ cho rằng điều mình cần làm là trân trọng những tình cảm ấy, biến chúng thành động lực để tiếp tục cống hiến, thay vì cố gắng níu giữ mọi thứ bằng mọi giá.

Hoàng Dũng đồng thời khẳng định luôn chào đón những người có chung sự đồng điệu và mong muốn đồng hành cùng mình, như tinh thần từ những ngày đầu anh lập nhóm cộng đồng. "Mong rằng các Bạn Nhạc vẫn nhận thấy rằng chúng ta vẫn đang song hành cùng nhau", nam ca sĩ nhắn gửi.

Thông điệp này cũng phần nào cho thấy Hoàng Dũng không xem việc một nhóm quản lý fanpage rút lui đồng nghĩa với sự chấm dứt mối liên kết giữa anh và những người yêu mến mình. Những hình thức đồng hành có thể thay đổi, nhưng tình cảm dành cho âm nhạc và sự kết nối giữa các thành viên vẫn có thể tiếp tục theo những cách khác.