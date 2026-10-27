Hoàng Dũng là cầu nối tại sự kiện giao lưu văn hóa Hàn - Việt, QWER xúc động vì fan

Đêm nhạc K-Liveband Festival thuộc khuôn khổ Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện mang đến không gian giao lưu văn hóa Việt - Hàn với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Ảnh: Hà Trang

K-Liveband Festival quy tụ những ban nhạc Hàn Quốc như QWER, Silica Gel, Touched... mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng. Tiếng guitar điện, nhịp trống mạnh mẽ cùng những màn trình diễn giàu năng lượng đã khuấy động sân khấu, tạo nên trải nghiệm nhạc sống sôi động cho khán giả.

Đáng chú ý, QWER là một trong những cái tên nổi bật của đêm diễn 24/10. Ra mắt năm 2023, nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên Chodan, Magenta, Hina và Siyeon, trở thành hiện tượng tại K-Pop nhờ chất nhạc tươi sáng, sôi động như nhạc nền anime.

Đêm diễn tại Hà Nội còn trở nên đặc biệt với QWER khi người hâm mộ Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Chodan. Trước sự chuẩn bị chu đáo của các Bawige Việt Nam, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của người hâm mộ.

Bản hit T.B.H được QWER mang đến Việt Nam biểu diễn. - Video: TikTok @kim_jiwoo99

Bên cạnh QWER, Silica Gel và Touched cũng đem đến những màu sắc riêng, từ âm thanh thử nghiệm đến giai điệu mạnh mẽ. - Ảnh: Hà Trang

Ảnh: Hà Trang

Không phải thành viên ban nhạc nhưng Hoàng Dũng xuất hiện cùng Màu Nước Band. Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả cho thấy sức hút và sự phù hợp khi anh có tên trong line-up của nhạc hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Hoàng Dũng lựa chọn mở màn bằng Phonecert (10CM)lời Việt và Say my name (Nói nhỏ em nghe). Đây là lần đầu tiên anh đưa bản live của Nói nhỏ em nghe - ca khúc kết hợp với Dept - đến với khán giả. Lựa chọn này được đánh là thông minh khi 2 ca khúc này đều là sự kết hợp của anh với nghệ sĩ Hàn Quốc, tạo điểm nối với tinh thần giao lưu văn hóa.

Ảnh: Hà Trang

Khán giả hòa giọng với Hoàng Dũng trong "Nàng Thơ". - Clip: Hà Trang

Set diễn của Hoàng Dũng như khiến fan trở lại ký ức với concert Xoay Tròn với Một Ngày Nào Đó, Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua, Nàng Thơ... đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau và không ca khúc nào thiếu tiếng fanchant. Khép lại phần trình diễn, Hoàng Dũng lựa chọn Sâm-panh với giai điệu tươi vui, sôi động.

Giới trẻ, du khách tham gia sự kiện đánh giá cao khâu tổ chức của Lễ hội Con đường văn hóa 2026. Sau 5 năm lần tổ chức, quy mô đêm nhạc được mở rộng dần, làm tăng kì vọng của khán giả về khả năng những cái tên đẳng cấp hơn của làng nhạc Hàn - Việt sẽ được mời tham dự qua từng năm.