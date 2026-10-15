Hoàng Dũng có 'cơ địa khó thất nghiệp', làm đủ nghề trước khi nuôi được đam mê âm nhạc

Thời gian gần đây, video trải nghiệm của Hoàng Dũng trong chương trình "Sống khác" của VTV vào năm 2015 được cư dân mạng tìm lại và chia sẻ rộng rãi. Bên cạnh những phản ứng hài hước, trêu chọc Hoàng Dũng về những lần "nói thách" để đời như "cốc này 15K bạn mua 2 cái lấy rẻ 30K", nhiều khán giả cũng "đào" lại những lần Hoàng Dũng kiếm được tiền từ những công việc ngoài làm nhạc.

Hình ảnh của Hoàng Dũng trong chương trình "Sống khác" được chia sẻ lại.

Trong bài viết mới nhất, Hoàng Dũng cũng có dịp hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy. Nguyên văn chia sẻ của nam ca sĩ trên nền tảng Threads:

"Người trong muôn nghề Đẹp trai thật ra không chỉ bán cốc, trước khi nuôi được đam mê âm nhạc thì mình còn bán khá nhiều thứ khác nữa: 2016 bán gà khô handmade. Ngày làm 18 tiếng từ 4h sáng dậy đi chợ mua gà, ngồi luộc xé rồi đảo trên chảo bằng tay trong phòng trọ rồi đi ship đến 22h. Bao bì mua ở chợ nhà xanh. Mẫu chạy bằng pate. Tháng được 6 triệu chán nghỉ. 2020 COVID, show chậu khó khăn. Mình với chị Linh bày nhau nhập bánh bao về bán shop online. Bán thì ít ăn thì nhiều. Giãn cách nghỉ. Bên cạnh đấy thì mình còn bán một số mặt hàng như sinh tố, quần áo mũ giày dép xách tay..v..v.. chủ yếu làm thử cho biết. Sinh tố thì ngon, mình thì béo còn áo thì mình mặc đi bán cốc (áo đắt lắm thề). Dàn trải từ 2016 đến 2020 mình "bán" khá nhiều nhạc. Nói là bán nhưng thực chất ai cần thì mình viết, người release người không, vui thì cho luôn. Thật ra có mỗi anh Hoàng Rob mua. Nói chung để sống với đam mê không đơn giản, nghĩ lại thì thấy rất vui và nhiều kỷ niệm. Stay hustling!"

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Những hình ảnh Hoàng Dũng đăng bán khô gà handmade năm 2016 được đăng tải. Ảnh: @hoangdung.music

Thời điểm năm 2020, Hoàng Dũng cùng vợ hiện tại - Khánh Linh, mở một tiệm bánh bao và duy trì được vài năm. Nguồn: @hoangdung.music

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng tìm được "tư liệu lịch sử" Hoàng Dũng thuần thục thực hiện màn ảo thuật cùng những lá bài. Nguồn: @bi.roll_

Trong một bài viết cũ hơn, Hoàng Dũng cũng từng chia sẻ những công việc giúp bản thân kiếm được tiền. Ảnh: @baotiencongty

Những chia sẻ của Hoàng Dũng không chỉ là cách để nam ca sĩ nhớ lại khoảng thời gian với "cơ địa khó thất nghiệp" của mình, mà còn là dịp để khán giả được hiểu thêm về những khó khăn mà Hoàng Dũng phải đối mặt, trước khi gặt hái được thành công trong sự nghiệp như hiện tại.