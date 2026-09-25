Hoàng Đức và đồng đội háo hức trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

Theo VFF, sân tập của đội cách khách sạn hơn 10 phút di chuyển bằng xe buýt, có mặt cỏ đáp ứng yêu cầu của giải đấu cấp FIFA. Thời tiết mát mẻ tại Bandung, thành phố nằm trên khu vực cao nguyên, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tập luyện.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện

Sau thời gian di chuyển và ổn định nơi đóng quân, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng đưa toàn đội trở lại với nhịp vận động. Khối lượng và thời lượng tập luyện được tăng lên nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì, đồng thời củng cố những phương án chiến thuật trước trận đấu đầu tiên.

Đây cũng là giai đoạn ban huấn luyện rà soát khả năng phối hợp của đội hình có thêm một số nhân tố mới.

Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đang háo hức trước giải đấu mới do FIFA tổ chức.

Hoàng Đức tập riêng cùng bác sĩ của đội ở buổi tập đầu tiên

“FIFA ASEAN Cup là một giải đấu rất mới với toàn đội và do FIFA tổ chức. Tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA tại Indonesia cũng rất tốt. Toàn đội rất háo hức chờ trận đấu đầu tiên và hy vọng tất cả sẽ cùng nhau làm việc để đi đến đích cuối cùng”, Hoàng Đức chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng nhấn mạnh sự hòa đồng và gắn kết trong đội, đặc biệt giữa những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau và các tân binh.

“Anh em trong đội rất vui vẻ, hòa đồng, chia sẻ với nhau về quãng thời gian vừa qua ở CLB cũng như hai vòng đấu gần đây. Tất cả đang cùng hướng tới một mục tiêu chung”, Hoàng Đức nói.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu

Về quá trình hồi phục chấn thương, Hoàng Đức cho biết anh đã có hơn 3 tuần tập phục hồi cùng bác sĩ và HLV thể lực tại CLB.

“Đến nay tôi vẫn chưa thể tập bình thường cùng cả đội, nhưng mọi thứ đang tốt dần lên”, tiền vệ đội trưởng của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho biết.

Chiều 25.9, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi đối đầu Philippines trên sân Si Jalak Harupat vào ngày 26.9.