Hoàng Đức làm đội trưởng, Đình Bắc, Xuân Son làm đội phó tại FIFA ASEAN Cup 2026

Ban cán sự của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Ngày 25/9, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chính thức công bố Ban cán sự tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được trao băng đội trưởng, trong khi hai tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc giữ vai trò đội phó.

Hoàng Đức và Xuân Son đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hai cầu thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026.

Việc tiếp tục được giao trọng trách trong Ban cán sự cho thấy vai trò của Hoàng Đức và Xuân Son trong đội hình hiện tại, không chỉ về chuyên môn mà còn trong việc kết nối các thành viên của đội tuyển.

Đáng chú ý, đây là lần đầu Nguyễn Đình Bắc được lựa chọn vào Ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt cùng đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Sự góp mặt của Đình Bắc cũng tạo nên sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ trong Ban cán sự. Đây sẽ là những nhân tố hỗ trợ Ban huấn luyện duy trì sự gắn kết của toàn đội trong quá trình thi đấu tại Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam hiện có mặt tại Bandung để chuẩn bị cho trận ra quân. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik gặp Philippines ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat. Tiếp đó, đội tuyển đối đầu Thái Lan ngày 29/9 trước khi trở lại Jakarta gặp Pakistan ở lượt trận cuối ngày 2/10.

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tại vòng bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết, trong khi hai đội xếp thứ hai gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Với lịch thi đấu ba trận trong khoảng một tuần, đội tuyển Việt Nam sẽ cần duy trì sự ổn định về lực lượng và thể lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng. Trước mắt, toàn đội tập trung cho cuộc đối đầu Philippines ngày 26/9, trận đấu mở màn hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

(Ảnh: VFF)