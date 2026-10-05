Hoàng Đức hứa cùng tuyển Việt Nam trở lại mạnh mẽ

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với trận thua 0-1 trước Malaysia, qua đó chỉ đứng hạng 4 tại giải đấu. Đánh giá về kết quả này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: "Tôi cũng như toàn đội có một trải nghiệm rất tuyệt vời tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ở trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam chơi hết sức mình, nỗ lực đến những phút cuối cùng nhưng rất tiếc chưa giành được kết quả tốt nhất".

Trước câu hỏi về việc tuyển Việt Nam không thể hiện được hết sức mạnh do nhiều cầu thủ trụ cột dính chấn thương, Hoàng Đức chia sẻ: "Bóng đá luôn là vậy, luôn có những cầu thủ chấn thương. Nhưng trong trận đấu cuối tại giải, những người thay thế cầu thủ chấn thương đều làm tốt nhiệm vụ của mình".

Hoàng Đức khẳng định tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ. Ảnh: V.A

Dù không thể giành kết quả tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng Hoàng Đức tin rằng tuyển Việt Nam thu được nhiều bài học để tiếp tục hướng tới những giải đấu sắp tới, gần nhất là VCK Asian Cup 2027.

"Ở giải đấu này cá nhân tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Và sau đây khi trở về CLB, tôi tiếp tục công việc của mình. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào tháng 11 tới, khi đó chúng tôi có nhiều điều phải làm. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để có sự trở lại mạnh mẽ", Hoàng Đức khẳng định.

"Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ. Hy vọng mọi người luôn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong thời gian tới", Hoàng Đức chốt lại.

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