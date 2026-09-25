Hoàng Đức báo tin vui, sẵn sàng ra sân trước Philippines

Trong buổi tập gần nhất tại Indonesia, Hoàng Đức vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ đội tuyển để tiếp tục quá trình hồi phục. Tiền vệ sinh năm 1998 gặp chấn thương trong trận Ninh Bình đối đầu Hải Phòng hôm 5.9 và đã trải qua hơn 3 tuần phục hồi dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế cùng HLV thể lực.

Hoàng Đức tại buổi họp báo trước trận đấu với Philippines. Ảnh: Hữu Đệ

Dù chưa thể tập luyện bình thường với toàn đội nhưng Hoàng Đức cho biết tình trạng thể lực đang tiến triển tốt và anh luôn sẵn sàng nếu được Ban huấn luyện đăng ký thi đấu.

“Thực ra khi có mặt ở đây thì tôi đã luôn sẵn sàng cho các trận đấu rồi. Còn về mặt thể trạng, khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng chưa thể tập luyện cùng với đội. Nhưng hiện tại mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Nếu được xếp vào danh sách thi đấu tôi sẽ luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia”, Hoàng Đức chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Philippines.

Sự trở lại của Hoàng Đức, dù chỉ ở thời điểm nào trong trận đấu, cũng có thể mang đến thêm lựa chọn cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định sử dụng tiền vệ này sẽ thuộc về HLV Kim Sang-sik sau khi Ban huấn luyện đánh giá kỹ thể trạng.

Trước trận gặp Philippines, Hoàng Đức cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt và rất háo hức bước vào giải đấu mới.

“Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu ngày mai và đem lại kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng”, đội trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định.

Cũng tại buổi họp báo này, HLV Kim Sang-sik cho biết Ban huấn luyện sẽ ưu tiên kiểm tra tình trạng của các cầu thủ, đặc biệt là những người chưa đạt thể trạng tốt nhất, trước khi quyết định đội hình xuất phát.

Trận Việt Nam - Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26.9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.