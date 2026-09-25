Hoàng Đức báo tin cực vui trước FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 25/9, tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, gặp Philippines.

Thông tin đáng chú ý nhất ở buổi tập này là sự trở lại của Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức.

Sau khoảng 1 tháng chấn thương, cầu thủ CLB Ninh Bình đã có thể tập bình thường với bóng.

Hoàng Đức khẳng định sức khỏe của mình tiến triển rất nhanh.

Số 14 bình phục chấn thương, tuy nhiên nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik vẫn chưa dùng anh ở trận mở màn, mà "để dành" cho trận gặp Thái Lan ngày 29/9.

Sự trở lại của Hoàng Đức giúp tuyển Việt Nam giải được bài toán khu trung tuyến.

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Philippines.

Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long... đều nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik.

Trận tuyển Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/3 trên SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Ảnh: V.A