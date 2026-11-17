U19 Việt Nam khép lại Panda Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước U19 Tajikistan. Ảnh: VFF

Bước vào lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam quyết tâm tìm kiếm kết quả tích cực sau hai thất bại trước U19 Trung Quốc và U19 Hàn Quốc. Đối đầu U19 Tajikistan, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc với tinh thần chủ động, tổ chức lối chơi chặt chẽ và nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Hai đội tạo ra thế trận tương đối cân bằng trong những phút đầu. U19 Việt Nam duy trì sự tập trung, đồng thời tận dụng những tình huống lên bóng để gây sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 36, nỗ lực của đội bóng áo đỏ được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số. Tiền đạo Hoàng Công Hậu tận dụng cơ hội để lập công, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận và bảo toàn cách biệt một bàn khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, U19 Tajikistan gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những điều chỉnh trong lối chơi giúp đội bóng Trung Á cải thiện khả năng tấn công và tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U19 Việt Nam.

Phút 58, U19 Tajikistan ghi bàn quân bình tỷ số 1-1. Đến phút 78, đối thủ tiếp tục tận dụng cơ hội để có bàn thắng thứ hai, hoàn tất màn ngược dòng và đẩy U19 Việt Nam vào thế phải bám đuổi.

Dù đánh mất lợi thế, các cầu thủ trẻ Việt Nam không buông xuôi. Toàn đội tiếp tục nỗ lực triển khai tấn công, kiên trì tìm kiếm cơ hội trong khoảng thời gian còn lại.

Phút 84, Hoàng Công Hậu một lần nữa ghi dấu ấn với pha lập công quan trọng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2. Bàn thắng không chỉ giúp U19 Việt Nam tránh khỏi thất bại mà còn giúp tiền đạo này hoàn tất cú đúp trong trận đấu cuối cùng tại giải.

Tỷ số hòa 2-2 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Như vậy, U19 Việt Nam khép lại CFA Team China Panda Cup 2026 với một trận hòa và hai thất bại. Trước cuộc đối đầu U19 Tajikistan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã để thua chủ nhà U19 Trung Quốc 1-3 và U19 Hàn Quốc 1-2.

Dù chưa đạt được kết quả như mong đợi, giải đấu vẫn mang đến những trải nghiệm chuyên môn cần thiết cho U19 Việt Nam. Đáng chú ý, lực lượng tham dự có nhiều cầu thủ mới 16-17 tuổi, được trao cơ hội thử sức trước các đối thủ có trình độ và thể lực tốt.

Thông qua ba trận đấu quốc tế, Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng tổ chức lối chơi, bản lĩnh thi đấu cũng như những hạn chế cần khắc phục của từng cầu thủ.

Đặc biệt, việc U19 Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm và tìm được bàn gỡ trong những phút cuối trước Tajikistan là tín hiệu tích cực về ý chí thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Những kinh nghiệm tích lũy từ Panda Cup 2026 sẽ là hành trang quan trọng để U19 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn và chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.