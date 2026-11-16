Hoàng Bảo Như đăng quang Quán quân bảng Nhi đồng cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026

Tối 14/11/2026, tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (số 17 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đêm Chung kết cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 đã diễn ra với những phần tranh tài ấn tượng của các thí sinh xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Thí sinh Hoàng Bảo Như (đứng giữa) nhận Quán quân bảng Nhi đồng cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026.

Trải qua hành trình tranh tài tại các vòng thi, thí sinh Hoàng Bảo Như, mang số báo danh 108, đã khẳng định tài năng và bản lĩnh sân khấu khi xuất sắc giành ngôi vị Quán quân bảng Nhi đồng.

Trong đêm Chung kết, Hoàng Bảo Như lựa chọn thể hiện ca khúc “Tiếng chim trong vườn Bác” – một sáng tác mang giai điệu trong sáng, thể hiện tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bằng chất giọng trong trẻo, khả năng thể hiện cảm xúc cùng phong thái biểu diễn tự tin, Hoàng Bảo Như đã mang đến một tiết mục giàu màu sắc nghệ thuật, tạo dấu ấn đối với Ban Giám khảo và khán giả.

Phần trình diễn không chỉ cho thấy khả năng thanh nhạc mà còn thể hiện sự đầu tư, tinh thần nghiêm túc và niềm đam mê âm nhạc của thí sinh nhỏ tuổi.

Ba Quán quân của ba bảng nhi đồng, thiếu niên, đoàn viên.

Vượt qua những thử thách tại các vòng thi, Hoàng Bảo Như đã chính thức được xướng tên ở vị trí cao nhất của bảng Nhi đồng, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải năm 2026.

Danh hiệu Quán quân bảng Nhi đồng là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Hoàng Bảo Như, đồng thời là sự ghi nhận cho những nỗ lực học tập, rèn luyện và theo đuổi niềm đam mê ca hát của em.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, chuyên nghiệp, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và phát triển những tài năng âm nhạc trẻ trên cả nước. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng biểu diễn và từng bước khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật.

3. Các thí sinh giành ngôi vị Quán quân và Áquân tại cuộc thi,

Chiến thắng của Hoàng Bảo Như tại mùa giải năm nay không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là nguồn động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, phát huy tài năng và chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.

Đêm Chung kết cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 khép lại, mở ra một hành trình mới cho những giọng ca trẻ đầy triển vọng, trong đó Hoàng Bảo Như là một gương mặt đáng chú ý của thế hệ tài năng âm nhạc nhí.