FiinRatings vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm mức A đối với lô trái phiếu HAGL12602 do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) phát hành riêng lẻ.

Đáng chú ý, nguồn vốn từ đợt phát hành này được doanh nghiệp dành để triển khai một dự án bất động sản tại Gia Lai, đánh dấu bước trở lại của bầu Đức với lĩnh vực địa ốc.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu HAGL12602 có tổng giá trị phát hành tối đa 400 tỉ đồng, thời hạn 48 tháng. Toàn bộ nguồn tiền thu được sẽ được Hoàng Anh Gia Lai sử dụng để đầu tư xây dựng và thi công Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng.

Bầu Đức trở lại địa ốc, Hoàng Anh Gia Lai muốn huy động 400 tỷ đồng xây chung cư 22 tầng.

Dự án Phù Đổng nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, do chính Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư. Công trình được quy hoạch trên khu đất có diện tích gần 7.000m2, gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi.

Theo phương án thiết kế, 3 tầng khối đế đầu tiên sẽ dành cho hoạt động thương mại, dịch vụ. Phần tháp phía trên, từ tầng 4 đến tầng 22, được bố trí làm căn hộ chung cư với tổng cộng 610 sản phẩm.

Trước khi dự án được khởi công vào đầu năm nay, câu chuyện Hoàng Anh Gia Lai trở lại lĩnh vực bất động sản từng được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo chí vào giữa tháng 10/2025.

Theo bầu Đức, khu đất triển khai dự án Phù Đổng vốn thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai từ hơn 15 năm trước, khi doanh nghiệp còn trong giai đoạn hưng thịnh. “Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi”, ông chia sẻ.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận việc quay lại lĩnh vực địa ốc khiến ông cảm thấy “không đúng lời hứa với cổ đông”. Tuy nhiên, theo ông Đức, đây là cơ duyên tình cờ khi doanh nghiệp phát hiện khu đất đã bị bỏ quên trong thời gian dài.

Bầu Đức cho biết dự án có quy mô nhỏ gọn, tương đối dễ triển khai. Mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là khai thác giá trị khu đất mà còn góp phần phát triển địa phương trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mới được hình thành sau sáp nhập.