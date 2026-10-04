Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất chào bán 18,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Giữa lúc thị trường chứng khoán điều chỉnh và dòng tiền thận trọng, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) đã phân phối thành công 100% số cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng. Theo đó, 18.800.000 cổ phiếu HGI, trị giá 1.139 tỷ đồng, đã phân phối thành công. Giá trị vốn hóa của HGI sau phát hành là 11.350 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của HGD cụ thể gồm nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 51%, cá nhân nắm 49% tổng khối lượng chào bán.

Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông của HGI có sự góp mặt của các quỹ đầu tư, định chế tài chính, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Điều này khẳng định uy tín của HGI, đồng thời mở ra một chương mới về quản trị minh bạch và chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 24/09/2026, HGI đã công bố thông tin phân bổ cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, các nhà đầu tư đã đăng ký mua và hoàn tất đặt cọc hợp lệ 18.800.000 cổ phiếu, đạt 100% lượng chào bán, tỷ lệ phân bổ cổ phiếu đạt 100%. Với giá chào bán 60.600 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo phương án là 1.139,28 tỷ đồng.

Theo lịch trình điều chỉnh, nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu còn lại sau khi trừ tiền đặt cọc từ ngày 25/09/2026 đến 17h00 ngày 30/09/2026. Kết quả phân phối dự kiến được thông báo ngày 02/10/2026, sau khi hoàn tất giai đoạn thanh toán.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng cho 2 mục đích chính. Trong đó, 76 tỷ đồng được dùng để thanh toán các hợp đồng mua vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón, tương đương 6,67% tổng số vốn huy động. Phần lớn số tiền còn lại (1.063 tỷ đồng) chiếm 93,33%, sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn và thanh toán các khoản vay.

Thành lập năm 2016, HGI đã dành gần một thập kỷ xây dựng nền tảng sản xuất nông nghiệp tại Lào. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, HGI hiện đang quản lý gần 8.000 ha vùng nguyên liệu, phát triển các nhóm cây trồng gồm chuối, sầu riêng, cà phê, mắc ca và dâu tằm. Chuỗi giá trị từ canh tác đến xuất khẩu đưa sản phẩm đến các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo số liệu tài chính hợp nhất trong Bản cáo bạch, năm 2025, HGI ghi nhận doanh thu thuần 4.885 tỷ đồng, tăng 20,8% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.486 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2026 (theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét ) , doanh thu thuần đạt hơn 2.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 717 tỷ đồng, tương đương 39,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 11.515 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 5.115 tỷ đồng.

Bên cạnh chuối và sầu riêng phục vụ mục tiêu ngắn và trung hạn, cà phê được HGI xác định là động lực phát triển dài hạn. Trong chiến lược của HAGL, HGI được định hướng là một trong những đơn vị chủ lực phát triển vùng nguyên liệu tại Lào, với mục tiêu đạt hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028, tương đương khoảng một phần ba quy mô toàn Tập đoàn.