Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã ck: HAG) vừa công bố trích lục Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Theo đó, HAGL dự kiến phát hành tối đa 4.000 trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được tổ chức tín dụng bảo lãnh thanh toán. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 400 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 48 tháng, với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Đây là loại trái phiếu xác lập nghĩa vụ và được HAGL trực tiếp thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đáng chú ý, HAGL thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cấp bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.

Phạm vi bảo lãnh gồm 400 tỷ đồng tiền gốc cùng các khoản lãi trái phiếu trong hạn và lãi chậm trả phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành và đang lưu hành.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, phương án bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu cũng như tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia được HAGL nêu tại phương án phát hành.

Lập công ty con vốn 60 tỷ đồng

Ở một diễn biến khác, mới đây HĐQT HAGL đã thông qua việc góp vốn thành lập một công ty con mới. Pháp nhân này có tên Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA. HAGL sẽ góp 100% vốn điều lệ, tương đương 60 tỷ đồng.

Công ty dự kiến đặt trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, với ngành nghề chính là đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. HAG cử ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc tập đoàn, làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp.

Lên kế hoạch trồng thêm 5.000 ha trong năm 2027

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn và mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp, HAGL cũng cập nhật tiến độ lộ trình phát triển vùng cà phê 20.000 ha đến năm 2028.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, HAGL dự kiến đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng để trồng thêm 5.000 ha cà phê. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và nhân lực phục vụ việc mở rộng diện tích.

Sau khi hoàn thành 5.000 ha trong năm 2027, HAGL dự kiến tiếp tục trồng thêm 5.000 ha trong năm 2028. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu hoàn tất 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026 - 2028 được HAGL ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Song song với việc mở rộng diện tích, HAGL đang đánh giá các vườn cà phê theo yêu cầu của hai bộ tiêu chuẩn Rainforest Alliance và 4C. Trong đó, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của HAGL, đã được Control Union BV (Hà Lan) cấp chứng nhận Rainforest Alliance cho 2.088 ha cà phê. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029, với điều kiện doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng các yêu cầu được cập nhật hằng năm.

Việc đánh giá và chứng nhận được triển khai song song với quá trình mở rộng vùng trồng, trong đó HAGL định hướng phát triển vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế.