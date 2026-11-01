Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Lãi 9 tháng vượt 2.400 tỷ đồng, chi phí phát triển vườn cà phê phình to

Bức tranh lợi nhuận quý III chững lại nhưng 9 tháng bứt phá

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 1.900 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì sự ổn định nhờ mảng trái cây, đóng góp hơn 1.460 tỷ đồng, tương đương 77% cơ cấu tổng doanh thu. Trái ngược với sự tăng nhẹ của mảng trái cây, mảng bán hàng hóa đứng thứ hai ghi nhận sự sụt giảm 6%, lùi về mức 401 tỷ đồng. Mảng bán vật nuôi bao gồm heo và cá mang về 35,41 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 10% so với quý III năm trước.

Sự kiểm soát tốt chi phí đầu vào đã giúp biên lợi nhuận của doanh nghiệp cải thiện. Giá vốn hàng bán trong quý giảm 8%, chủ yếu xuất phát từ việc tiết giảm giá vốn mảng trái cây. Yếu tố này trực tiếp đẩy lợi nhuận gộp lên mức 871 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, qua đó kéo biên lợi nhuận gộp từ 40% lên mức gần 46%.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi khởi sắc, áp lực từ hoạt động tài chính lại gia tăng đáng kể. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 30%, trong khi chi phí tài chính đội thêm 26%, chạm mốc 251 tỷ đồng với phần lớn là chi phí lãi vay. Nỗ lực cắt giảm 37% chi phí bán hàng và duy trì chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức thấp không đủ để hấp thụ khoản lỗ khác lên tới 78 tỷ đồng, cùng với sự phát sinh của các khoản thuế. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi ròng 406 tỷ đồng trong quý III, sụt giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ từ hai quý đầu năm, bức tranh kinh doanh lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì sự khởi sắc. Tổng doanh thu 9 tháng đạt gần 4.950 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại bứt phá 95%, cán mốc 2.400 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất vào khoản lợi nhuận này đến từ việc công ty được giảm trừ các nghĩa vụ trả nợ trái phiếu trong nửa đầu năm tài chính.

Dịch chuyển cơ cấu tài sản và áp lực nợ vay dài hạn gia tăng

Sự thay đổi chiến lược kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai thể hiện rõ nét trên bảng cân đối kế toán. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 29.400 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm. Khoản mục tài sản ngắn hạn duy trì ở mức gần 8.200 tỷ đồng.

Biến động đáng chú ý nhất nằm ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang khi ghi nhận mức tăng 25%, vượt 10.500 tỷ đồng và chiếm tới 36% tổng tài sản. Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn quả duy trì ở mức hơn 5.660 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí trồng cây cà phê tăng vọt gấp 2,2 lần so với đầu năm, chạm mức hơn 3.920 tỷ đồng. Sự dịch chuyển dòng vốn này hoàn toàn phù hợp với định hướng mở rộng quỹ đất nông nghiệp tập trung vào cà phê và dâu tằm đã được Hội đồng quản trị thông qua từ đầu năm. Cơ cấu tài sản sinh học ngắn hạn đạt 507 tỷ đồng, bao gồm chuối, sầu riêng, heo thịt và cá thương phẩm. Tài sản sinh học dài hạn đạt 167 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị đàn heo giống.

Về cấu trúc nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận gần 11.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Cơ cấu nợ có sự dịch chuyển rõ rệt khi dư nợ vay ngắn hạn giảm 15% xuống còn gần 5.500 tỷ đồng, tập trung tại các tổ chức tín dụng như OCB và TPBank. Ở chiều ngược lại, dư nợ vay dài hạn lại phình to gấp 2,3 lần, đạt mức 3.250 tỷ đồng. Sự gia tăng dư nợ dài hạn xuất phát từ việc công ty phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng vào cuối tháng 4 năm 2026.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính ghi nhận khoản tiền mặt hơn 1.100 tỷ đồng đang được gửi tại OCB. Đây là nguồn vốn thu về từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty con là Đầu tư Quốc tế HAGL với khối lượng 18,8 triệu cổ phiếu ở mức giá 60.600 đồng mỗi đơn vị.