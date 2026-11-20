Lên kế hoạch trồng thêm 5.000 ha cà phê trong năm 2027

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/26/NQHĐQT-HAGL ngày 17/11/2026, thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Theo nghị quyết, HAGL cho biết đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê trong năm 2026. Các vườn cà phê của doanh nghiệp đang được đánh giá nhằm đáp ứng những yêu cầu của các chứng nhận Rainforest Alliance và 4C.

Trên cơ sở kết quả triển khai, HAGL tiếp tục đặt kế hoạch trồng mới 5.000 ha cà phê trong năm 2027. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho diện tích trồng mới này là 3.050 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch đầu tư 3.050 tỷ đồng để trồng mới 5.000 ha cà phê trong năm 2027, hướng tới mục tiêu phát triển 20.000 ha vào năm 2028. (Ảnh: HAGL)

Bên cạnh kế hoạch mở rộng diện tích cà phê, Hội đồng quản trị HAGL cũng thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA. Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng.

HAGL sẽ góp toàn bộ số vốn này bằng tiền, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100%. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty con là đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Theo nghị quyết, ông Nguyễn Quốc Tuấn dự kiến giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty mới. HAGL đồng thời cử ông Nguyễn Xuân Thắng đại diện và quản lý toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này kể từ ngày 17/11/2026 cho đến khi HĐQT có quyết định chấm dứt ủy quyền.

Nợ vay tài chính tăng hơn 812 tỷ đồng, tổng dư nợ vượt 8.700 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.908,94 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm xuống còn 1.037,94 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng hơn 14%, đạt gần 871 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 55,27 tỷ đồng, giảm so với mức 78,93 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng lên 250,73 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 248,27 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2026 của HAGL đạt 470,34 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 405,8 tỷ đồng, giảm khoảng 2,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.947,97 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.148,46 tỷ đồng, giảm khoảng 3%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.344,27 tỷ đồng, giảm khoảng 3,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập khác trong 9 tháng đầu năm đạt 1.552,91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 17,84 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí khác, HAGL ghi nhận lợi nhuận khác đạt 1.433,38 tỷ đồng. Khoản mục này đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh, trong bối cảnh doanh thu thuần và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đều suy giảm.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 2.674,33 tỷ đồng, tăng khoảng 104% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.431,54 tỷ đồng, tăng khoảng 95%.

Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng gần 104% so với cùng kỳ. (Ảnh: BCTC hợp nhất quý III/2026)

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HAGL đạt 29.378,67 tỷ đồng, tăng 2.997,04 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong cơ cấu tài sản, tài sản dở dang dài hạn đạt 10.525,41 tỷ đồng, tăng 2.086,70 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn bộ khoản mục này được ghi nhận là chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của HAGL giảm mạnh còn 87,35 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 592 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 4.642,37 tỷ đồng xuống 3.610,99 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 438,76 tỷ đồng, lên 2.561,32 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9/2026 ở mức 11.787,93 tỷ đồng, giảm 411,10 tỷ đồng so với đầu năm. Mặc dù tổng nợ phải trả giảm, dư nợ vay tài chính của HAGL lại tăng.

Cụ thể, vay ngắn hạn giảm từ 6.471,74 tỷ đồng xuống 5.472,77 tỷ đồng. Ngược lại, vay dài hạn tăng mạnh từ 1.439,20 tỷ đồng lên 3.250,74 tỷ đồng. Tổng cộng, dư nợ vay của HAGL đạt 8.723,52 tỷ đồng, tăng khoảng 812,58 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Trong kỳ, vốn chủ sở hữu tăng từ 14.182,6 tỷ đồng lên 17.590,74 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.100,55 tỷ đồng, so với mức 1.392,65 tỷ đồng tại cuối năm 2025.